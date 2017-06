Ernst von Siemens Musikpreis an Pierre-Laurent Aimard verliehen

MÜNCHEN - Der Ernst von Siemens Musikpreis ist am Freitagabend in München verliehen worden. Im Prinzregententheater erhielt der französische Pianist Pierre-Laurent Aimard die mit 250 000 Euro dotierte Auszeichnung.

Der Pianist Pierre-Laurent Aimard (59) bekam in diesem Jahr den mit 250 000 Euro dotierten Ernst von Siemens Musikpreis. © Manu Theobald/Ernst von Siemens Musikstiftung/dpa



In der Begründung des Kuratoriums der Ernst von Siemens Musikstiftung hieß es, der 59-Jährige sei eine Lichtgestalt und internationale Schlüsselfigur im Musikleben der heutigen Zeit. Die Laudatio hielt der Komponist und Dirigent George Benjamin.

Aimard fing als Sechsjähriger mit dem Klavierspiel an, später wechselte er an das Conservatoire Supérieur de Paris. Mittlerweile gibt er Konzerte in aller Welt.

Der Musikpreis gilt als eine der weltweit renommiertesten Würdigungen der klassischen Musik. Neben dem Hauptpreis gibt es auch Förderpreise für Komponisten. Sie gehen in diesem Jahr an den Schweizer Michel Pelzel, an Simon Steen-Andersen aus Dänemark und an die Schwedin Lisa Streich.

dpa