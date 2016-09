Erol Sander: Putzen ist Meditation

BERLIN (DPA) - Staubsaugen, Böden wischen, Geschirr abwaschen - was für viele Menschen ein notwendiges Übel ist, erlebt Schauspieler Erol Sander (47) als spirituelles Erlebnis.

Erol Sander hat eine positive Einstellung zur Hausarbeit. Foto: Tobias Hase (dpa)



«Wenn ich mal anfange zu putzen, dann akribisch, aber das ist so eine Art Meditation», sagte Sander in einem Interview mit dem Radiosender «hr4». «Man putzt nicht nur die Wohnung, sondern denkt über viele Sachen nach.»

Der aus der Türkei stammende Sander ist vor allem für seine Rolle in der ARD-Krimireihe «Mordkommission Istanbul» bekannt. Er spielt dort seit 2008 den Kommissar Mehmet Özakin. Wegen Sicherheitsbedenken in der Bosporus-Metropole waren die Dreharbeiten für die letzten beiden Folgen im Sommer in die Küstenstadt Izmir und Umgebung verlegt worden.

