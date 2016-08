Erst eine Niederlage gegen Finnland - Özil vor 80. Spiel

MÖNCHENGLADBACH - LÄNDERSPIELBILANZ: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch (20.45 Uhr) in Mönchengladbach gegen Finnland ihr 918. Länderspiel. Die Bilanz ist mit 532 Siegen, 185 Unentschieden und 200 Niederlagen ebenso positiv wie das Torverhältnis von 2053:1088.

Mesut Özil könnte gegen Finnland sein 80. Länderspiel für Deutschland bestreiten. Foto. Peter Powell © Peter Powell (dpa)



BUNDESTRAINER: Für Joachim Löw ist es zum Start in sein elftes Jahr als Bundestrainer das 138. Länderspiel. 90 Siegen stehen 23 Niederlagen gegenüber. Dazu gab es 24 Unentschieden. Von den zehn bisherigen Auftaktspielen einer Saison konnte der 56-Jährige sechs gewinnen. Dazu gab es jeweils zwei Remis und zwei Niederlagen.

FINNLAND: Zum 23. Mal spielt Deutschland gegen Finnland. Die einzige Niederlage gab es vor fast 100 Jahren. Am 12. August 1923 siegten die Finnen in Dresden mit 2:1. 15 Mal gewann die deutsche Mannschaft. Die letzten vier Vergleiche, jeweils in einer WM-Qualifikation, endeten unentschieden - 1:1, 3:3, 0:0, 2:2. Der letzte Sieg liegt bereits 17 Jahre zurück. Am 4. September 1999 gab es ein 2:1 in der Qualifikation für die EM 2000. Beide Tore für Deutschland erzielte damals in Helsinki der heutige DFB-Teammanager Oliver Bierhoff.

KADER: 23 Spieler umfasst das DFB-Aufgebot nach der Absage des angeschlagenen Weltmeisters André Schürrle. Letztmals gehört auch Bastian Schweinsteiger dazu, der sich mit seinem 121. Länderspiel aus der Nationalmannschaft verabschiedet. Mesut Özil steht in Gladbach vor seinem 80. Einsatz für Deutschland.

NEULING: Innenverteidiger Niklas Süle von 1899 Hoffenheim ist der einzige Spieler ohne Länderspieleinsatz im DFB-Kader. Der 20 Jahre alte Silbermedaillengewinner des olympischen Fußballturniers in Rio könnte der 83. Debütant in der Ära von Bundestrainer Löw werden.

TORJÄGER: Nach dem Rückzug von Lukas Podolski (48) aus der DFB-Auswahl ist Thomas Müller mit 32 Treffern der erfolgreichste Torschütze im ersten Aufgebot von Bundestrainer Löw nach der Europameisterschaft. Es folgen Bastian Schweinsteiger (24), Mesut Özil (20) und Mario Götze (17).

