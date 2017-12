Erster Saisonsieg für Kombinierer Frenzel vor Rießle

vor 42 Minuten

RAMSAU - Der fünfmalige Weltcup-Gesamtsieger Eric Frenzel hat seinen ersten Saisonsieg im Weltcup der Nordischen Kombination errungen.

Kombinierer Eric Frenzel beim Springen in Ramsau. © Georg Hochmuth (dpa)



Kombinierer Eric Frenzel beim Springen in Ramsau. Foto: Georg Hochmuth (dpa)



Der Oberwiesenthaler setzte sich in Ramsau am Dachstein nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf in 24:17,8 Minuten im Spurt vor seinem Teamkollegen Fabian Rießle durch, der 0,7 Sekunden Rückstand hatte. Dritter wurde der Norweger Jan Schmid mit 8,1 Sekunden Rückstand.

Vinzenz Geiger als Vierter und Manuel Faißt als Zehnter vervollständigten das starke deutsche Abschneiden. Vierfach-Weltmeister Johannes Rydzek musste sich nach einem verpatzten Sprung mit Rang 21 begnügen.

dpa