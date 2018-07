Das Blues- und Jazzfestival in Bamberg ist eines der größten eintrittsfreien Open-Air-Festivals seiner Art in Deutschland. Ab dem 3. August treten wie jedes Jahr zehn Tage lang Blues- und Jazzmusiker aus der ganzen Welt auf. Ein einstündiges Konzert in Schloss Wernsdorf mit circa 120 geladenen Gästen bildete am vergangenen Donnerstag den Auftakt. Die Eröffnungsworte sprachen Stadtmarketing Chef Klaus Stieringer und Landrat Johann Kalb.