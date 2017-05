Erstrunden-Aus für Barthel bei French Open

vor 39 Minuten

PARIS - Mona Barthel ist bei den French Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 26-Jährige verlor in Paris gegen die Bulgarin Tsvetana Pironkova mit 0:6, 4:6 und konnte dabei zu keiner Zeit an ihre zuletzt starken Leistungen anknüpfen.

Für Mona Barthel war in ersten Runde der French Open Schluss. © Sulova Katerina (dpa)



Für Mona Barthel war in ersten Runde der French Open Schluss. Foto: Sulova Katerina (dpa)



Nach nur 72 Minuten war das Aus für Barthel, die im Vorfeld des mit 33,8 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Spektakels mit ihrem Titel in Prag für Aufsehen gesorgt hatte, bereits besiegelt. Als einzige deutsche Tennisspielerin hat bisher Carina Witthöft in Paris die zweite Runde erreicht.

dpa