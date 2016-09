Es wird warm und sonnig

OFFENBACH - Heute gibt es viel Sonne und es bleibt trocken. Nachmittags bilden sich im Westen und Nordwesten einzelne Quellwolken. Am Nachmittag bewegen sich die Temperaturen zwischen 26 und 31, im höheren Bergland sowie unmittelbar an der See um 23 Grad.

Da geht noch was in den kommenden Tagen: Das schöne Spätsommerwetter bleibt Deutschland noch eine Weile erhalten. © Arnulf Stoffel (dpa)



Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen.In der Nacht zum Freitag ist es zunächst verbreitet sternenklar und niederschlagsfrei. Später erreichen den Westen und Nordwesten dichtere Wolkenfelder, die sich bis zum Morgen zur Mitte ausbreiten. Dabei bleibt es aber trocken.

Sonst können sich vereinzelt Nebelfelder bilden. Die Tiefstwerte sind zwischen 18 und 12 Grad zu erwarten.

dpa