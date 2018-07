Am romantischen Mühlrad italienische Küche genießen

NÜRNBERG - La Dolce Vita in Mögeldorf: Eigentlich wollten Giovanni Lacovara ("Bella Vista" in der Inneren Laufer Gasse) und Walid Mathlouthi bereits Mitte Mai aufsperren. Aber dann zogen sich die Renovierungsarbeiten in die Länge.

Hier kommen Italien-Fans auf ihre Kosten: Giovanni Lacovara (rechts) und Walid Mathlouthi haben kürzlich ihr Restaurant "Al Vecchio Mulino" in der alten Satzinger Mühle eröffnet. © Eduard Weigert



Es gab einiges zu tun, um die alte Satzinger Mühle in das italienische Restaurant "Al Vecchio Mulino" zu verwandeln. Das Lokal, in dem zuletzt spanisch-mexikanische Küche unter dem Namen "Teatro" serviert wurde, ist neu geweißelt, karierte Decken liegen auf den Tischen. Ein neues Lichtkonzept erhellt den etwas düsteren Raum. Auch der abgetrennte Café-Bereich ist umgestaltet worden. Den schönsten Platz mit Blick aufs rauschende Mühlrad und die Pegnitz bietet aber immer noch die große Holzterrasse.

"Wir wollen hier eine lockere Atmosphäre haben", sagt Giovanni Lacovara, den viele noch von seiner "Osteria" kennen. "Kinder, Hunde – alle sind hier willkommen. Tutta la famiglia!" Schickimicki liege ihnen fern, sagt der Padrone weiter. Qualität sei das A und O. Der Fisch wird von "Il Pescatore" geliefert. Wurst und Käse kommen aus Italien, genauso wie alles rund um Pasta und Pizza.

Ein wunderbarer Starter für den lauen Sommerabend ist "Affettato e formaggio misto" (12,50 Euro), also verschiedene Wurstwaren, leckerer Pecorino sowie eingelegte Zucchini oder anderes Gemüse. Dazu "Vitello tonnato", das auf der Zunge zergeht. Die Kinder schreien "Pizza" und bestellen zum Beispiel "Laura" (mit Tomaten, Mozzarella, Oliven und Zwiebeln für 9,50 Euro) – da reicht eine für zwei und ein weiterer Teller wird sofort gebracht.

Fleischesser werden mit "Filetto alla griglia" mit frischem Gemüse und Rosmarinkartoffeln (25 Euro) glücklich. Diverse Nudelgerichte (lecker: die Penne Bolognese!), Salate und die üblichen Desserts von Tiramisu bis Panna Cotta runden die Karte ab. Die wird durch wöchentliche Angebote ergänzt. Dazu trinken wir einen guten Lugana Bulgarini (0,75 l/23,50 Euro) und genießen die letzten Sonnenstrahlen. La vita é bella!

Mehr Informationen über das "Al Vecchio Mulino" in unserer Rubrik Essen und Trinken!

