Aus "Kaulbach" wird "Flora"

Café in der Kaulbachstraße schließt - und wird wieder eröffnet - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Erst hieß es auf Facebook, dass das beliebte Café "Kaulbach", das zum Catering-Unternehmen "Keepers and Cooks" gehört, nur in die Sommerpause geht. Doch jetzt ist die Katze aus dem Sack.

Aus dem "K" wir im November ein "F": das "Kaulbach" wird zum "Flora". © Michael Matejka



Nach dem "Café Wohlleben", das im Juni als "Café Kirsch" mit Kathrin Saffer als neuer Betreiberin eröffnet wurde, geben Friedel Hentrich und Alexander Hildebrandt auch ihr "Kaulbach" in neue Hände. In welche, wurde auf Nachfrage noch nicht verraten. "Wir sind mit dem Catering einfach sehr ausgelastet", sagt Hentrich. Da sei es sinnvoller, das Lokal an jemanden zu übergeben, der viel Zeit dafür hat.

Aber so viel ist klar: Aus "Kaulbach" wird "Flora". Es bleibt ein Café, allerdings mit asiatischer Ausrichtung. Die monatlichen Menüabende werden beibehalten – aber als Pop-Up-Veranstaltungen an wechselnden Orten. Das Café ist derzeit geschlossen und soll im November dann neu als "Flora" eröffnen. Wir sind gespannt!

