Aus "Tafelberg" wird "Engelhardts"

NÜRNBERG - Zuletzt verwöhnte Lucia Lundt hier mit spanischen Spezialitäten, jetzt ist ein Stück Thailand in das Restaurant des "Hotel Elch" in der Irrerstraße eingezogen: Das "Engelhardts Bio-Restaurant" von Jörg Engelhardt, das die meisten als "Tafelberg" in der Weißgerbergasse kannten.

Freuen sich, ein neues Zuhause für ihr "Engelhardts Bio-Restaurant" im "Hotel Elch" gefunden zu haben: Köchin Son (l.) sowie Jörg und Andrea Engelhardt. Foto: Michael Matejka



Köchin Son ist weiterhin für die Zubereitung der feinen und bio-zertifizierten Thaiküche mit duftenden Currys, Salaten, Fleisch- und Fischgerichten zuständig.

Der Gastraum des alten Fachwerkhauses aus dem 14. Jahrhundert ist in Weißtönen gehalten und geschmackvoll gestaltet, man sitzt auf verschiedenen Ebenen und genießt die Intimsphäre, die im alten "Tafelberg" ein wenig fehlte. An Silvester wird ein Zehn-Gänge-Menü (95 Euro) serviert.

