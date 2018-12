Brasilianische Leckereien: Silvester im "1515 Rhinocerus"

NÜRNBERG - Allen Trends zum Trotz: Der Fleisch-Genuss hat (zum Glück) in der Gastronomie überlebt. Ein besonderes Stück davon bringen Viviane und Bettina Zabold in ihrem kleinen Restaurant "1515 Rhinocerus" in St. Johannis auf den Tisch: brasilianisches Picanha.

Das Restaurant "1515 Rhinocerus" von Bettina (links) und Viviane Zabold hat sich etabliert. An Silvester wird hier ein Menü serviert. © Eduard Weigert



Dieses wird in einem fantastischen 3-Gang-Menü "The brazilian way" (58 Euro) rustikal auf dem Holzbrett angeboten. Als Vorspeise begleitet mit den typisch brasilianischen Bacalhau Bites und einer feinen Ingwer-Koriander-Paprika Salsa. Und im süßen Nachgang mit Brigadeiros (aus frischer Kokosnuss/ Cashew-Nuss und Schokolade). Als Picanha Delicada ist das gute Stück vom Black Angusrind dann etwas weniger rustikal auch als à la Carte-Hauptgericht (39 Euro) zu bekommen.

Ergänzt wird die kleine, aber feine Karte, die alle zehn bis 12 Wochen wechselt, durch einen Sonntagmittagstisch, der ab dem neuen Jahr wieder mit besonderen kulinarischen Events aufwartet. Für wann aber auch immer man einen Besuch plant: Die Plätze in dem wunderbar schnörkellosen und schönen Restaurant sind überschaubar. Daher sollte man einen Tisch unbedingt reservieren. Auch weil sich das "1515 Rhinocerus" längst einen guten Namen unter Genießern gemacht hat.

Die können hier auch das alte Jahr kulinarisch verabschieden und das neue begrüßen. Für 210 Euro pro Gast gibt es am Silvesterabend: Champagner-Aperitif, Amuse Bouche, 5-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung, Wasser und Espresso. Im Außenbereich warten dann "Lights of Rio", Winzersekt zum Anstoßen auf das neue Jahr sowie ein Mitternachtssnack. Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr, der Abend endet um 1 Uhr.

