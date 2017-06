Brasiliens Streetfood trifft auf feine Küche

In St. Johannis hat das Restaurant "1515 Rhinocerus" eröffnet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Lebenslust, Raffinesse und Begeisterung für gutes Essen: St. Johannis ist um eine neue Lokalität reicher. Vor kurzem eröffneten Viviane und Bettina Zabold mit Blick auf den Johannisfriedhof das feine, kleine Restaurant "1515 Rhinocerus" in der früheren Bäckerei Greller.

Bettina (links) und Viviane Zabold haben ein kleines Restaurant in St. Johannis eröffnet. Im "1515 Rhinocerus" trifft brasilianische Lebenslust auf regionale, feine Küche. © Eduard Weigert



Über ein Jahr dauerte der Umbau, entstanden ist ein charmanter, heller Raum mit großen Fenstern ohne viel Zierrat und geschmackvoll zurückhaltend möbliert. Man sinkt in bequeme, mit blauem Samt bezogene Stühle und entspannt erst einmal. Der Name für das Lokal war schnell gefunden. An Nürnbergs großen Sohn Albrecht Dürer sollte er erinnern, dessen Grab nur wenige Meter entfernt liegt. "Rhinocerus" ist der Titel des bekannten grafischen Werkes von Dürer aus dem Jahre 1515.

Frische, regionale und saisonale Küche wollen die beiden Frauen anbieten – aber gewürzt mit brasilianischer Leichtigkeit. Schließlich stammt Küchenchefin Viviane aus Rio de Janeiro. Die Karte aus drei Vor-, vier Hauptspeisen und vier Desserts ist wohltuend überschaubar und macht neugierig.

Auf "Bacalhau Bites" (9,50 Euro) beispielsweise, ein brasilianisches Nationalgericht, das auf jeder Hochzeit aber auch als Streetfood serviert wird. Knusprig frittierte Stockfisch-Klößchen kombiniert Viviane Zabold mit einer fruchtigen, leicht scharfen Mango-Ingwer-Koriander-Salsa. Als Hauptgericht serviert die Köchin "Catch of the Day" Carioca Style (24,50 Euro), ein auf der Haut gebratenes Fischfilet, das auf einem Bett aus grünem Spargel und Samphire (Meerfenchel) umgeben von Selleriepüree liegt und mit einer feinen Langustinensoße umgossen wird. Der Wein stammt von kleinen Winzern – offen (Chardonnay aus Nordheim 0,2 l/6,50) oder in der Flasche (ab 20 Euro).

Man sollte unbedingt Platz lassen im Magen, denn die Desserts sind der Höhepunkt dieses phänomenalen Mahls und liegen der Köchin sehr am Herzen. Die "Ipanema Hommage" (10,50 Euro) ist ein Carpaccio aus dünn aufgeschnittenen Bananenscheiben, über denen eine knackige Karamellschicht liegt. Einen kühlen Kontrapunkt bietet das Tonkabohneneis, getoppt von "Schokoerde" aus Valrhona-Schokolade.

Zum Espresso von Bergbrand müssen wir noch "Brigadeiros" (2,50 Euro pro Stück) versuchen. Schokolade pur, ein bisschen Trüffel, ein wenig Praline – zum Dahinschmelzen. Wenn Johannis vom 23. bis zum 27. Juni seine Kirchweih feiert, wird es im "1515 Rhinocerus" eine kleine Kerwa-Karte geben. Ab Juli wird der Sonntagmittag belebt: Bei "Sunday Roast" teilen sich auf Vorbestellung Freunde und Familie ein Zitronenhähnchen (42 Euro für zwei bis drei Personen) oder Roastbeef (ab 29 Euro) mit Röstkartoffeln und Soße und kombinieren dies mit "Arroz da Tia" (Reis mit Rosinen/5 Euro) oder karamellisierter Zwiebel. Mal etwas anderes als Sauerbraten oder Schäufele.

Katja Jäkel