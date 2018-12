Brigitte Braun im "HuDu"

Für alle Fans gibt es ein "Weihnachtsspezial" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Immer wieder fragen Gäste, warum Brigitte Braun (früher "Gasthaus Braun" in Gostenhof) denn nur mittags im "Hunger & Durst" von Harry Zimmermann kocht und nicht auch abends. Das soll sich nun für einen Abend ändern.

Das "Hunger & Durst" lädt zum "Weihnachtsspezial" ein. © Horst Linke



Das "Hunger & Durst" lädt zum "Weihnachtsspezial" ein. Foto: Horst Linke



Um diesen Fans nun ein vorweihnachtliches Geschenk zu bereiten, kocht Brigitte Braun am Montag Abend, 17. Dezember, ab 17.30 Uhr. Sozusagen als "Weihnachtsspezial" für alle Liebhaber ihrer Küche, die tagsüber nicht kommen können. Vorspeisen, Pasta-Gerichte sowie Fleisch oder Fisch soll es geben. Unbedingt reservieren!

Weihnachten und Silvester ist das "Hunger & Durst" geschlossen, aber an Neujahr werden von 17 bis 22 Uhr alle Hungrigen verköstigt. Auch Wiener Schnitzel steht dann auf der Karte. Das wird man ja bald ebenfalls in Zimmermanns neuem Restaurant "Moser" essen können, das im Frühjahr eröffnen soll und in dem Brigitte Braun auch kochen wird.

Mehr Informationen über das "Hunger & Durst" in unserer Rubrik Essen und Trinken!

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail