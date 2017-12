Das "Bao Street" lädt zur kulinarischen Pause ein

Asiatische Küche im "Bao Street" - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Nur noch zwei Wochen bis Weihnachten, die Zeit rast. Umso wichtiger sind kulinarische Pausen, bei denen man sich vom Einkaufsstress erholen kann. Im Franken-Center in Langwasser gibt es einen Ort, in dem man zwischen der Geschenke-Suche und dem Besorgen von Gutscheinen ein bisschen auftanken kann.

"Pho" oder "Bao Burger": Wer eine Pause vom Einkaufsbummel im Franken-Center braucht, ist im "Bao Street" richtig. © Ulrich Schuster



"Pho" oder "Bao Burger": Wer eine Pause vom Einkaufsbummel im Franken-Center braucht, ist im "Bao Street" richtig. Foto: Ulrich Schuster



Das "Bao Street" liegt ganz am Ende im Erdgeschoss. Das Tageslicht fällt durch große Fenster ins schön gestaltete Schnellrestaurant, in dem man nicht nur etwas auf die Hand kaufen, sondern auch frisch zubereitete asiatische Gerichte am Tisch essen kann. Das verwendete Gemüse kommt aus der Region, die Getränke holen sich die Gäste aus dem Kühlschrank.

Tien Nguyen und Mai Duong wollen aber nicht nur hungrige Mittagsgäste ansprechen, sondern auch solche, die in Ruhe einen Kaffee (aus der Rösttrommel) und ein Stück Kuchen genießen wollen. Ein bisschen Geduld muss man mitbringen, wenn man auf leckere Reisbandnudeln mit frischem Salat und Erdnüssen ("Pho", ab 7,60 Euro) wartet. Frische Zubereitung braucht eben Zeit.

Dann steht die große Schüssel vor einem und sieht so hübsch angerichtet aus, dass man sich gar nicht traut zuzulangen. "Bitte durchmischen, das ist ganz wichtig", sagt Tien Nguyen. Neben etlichen Wok-Gerichten wie "Orangen-Süß-Sauer" (ab 6,50 Euro) bis "Mango Curry" (ab 6,70 Euro) locken die "Bao Burger" (ab 6,10 Euro): "Das sind gedämpfte Hefeteigbrötchen mit einem Rinder-, Hühnchen- oder Tofu-Patty, Salat und Koriander", erklärt Nguyen. Dazu gibt es Süßkartoffel-Pommes. "Viele Deutsche sind so gehetzt", sagt Tien Nguyen und will mit seinem Konzept aus Wohlfühl-Ambiente und gesunder Küche der Hektik entgegentreten.

Mehr Informationen über das "Bao Street" in unserer Rubrik Essen und Trinken!

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail