Das "Eiscafé Sirena" gibt es bereits seit 35 Jahren

NÜRNBERG - 14 Sorten Eis gab es 1983 im "Sirena", als Charalambos Cascanis seine erste Eisdiele in der Pillenreuther Straße aufsperrte. 35 Jahre später schlecken die Nürnberger immer noch sein Eis. Ein Besuch.

Charalambos Cascanis (rechts) und sein Sohn Athanasios führen die Eisdiele "Sirena" mit viel Herzblut. © Stefan Hippel



Vanille, Schokolade, Stracciatella oder Haselnuss: "Das sind auch heute noch die Klassiker, nur, dass wir mittlerweile 24 Sorten in unserer Eistheke haben", sagt Charalambos Cascanis. Und nein, er ist kein gebürtiger Italiener, sondern ursprünglich Grieche. "Mein Großvater stammt aus Treviso bei Venedig und hat dort eine Eisdiele betrieben", erklärt der 74-Jährige. Und von diesem hat er auch seine Leidenschaft für das Eismachen geerbt.

1962 kam Cascanis nach Deutschland, um den Beruf des Feinmechanikers zu lernen. Zunächst bei Linde in Mainz, dann wurde das Unternehmen von Bosch gekauft und die Lehrwerkstatt nach Nürnberg versetzt. "Eismachen und Feinmechanik sind fast dasselbe", sagt er "Man muss auf Temperatur und Konsistenz achten."

Über 70 Eisdielen gibt es mittlerweile in Nürnberg, die erste eröffnete 1934 in der Ludwigstraße. In den 60er Jahren schleckten die Nürnberger ihr Eis im "Cristallo", damals noch am Maxfeld. Oder Bei "Campo" in der Königstraße.

Charalambos Cascanis war sein Job bei Bosch nicht genug. Er wollte die Eisherstellung lernen, jobbte in verschiedenen Eisdielen – und eröffnete 1983 hinter dem Bahnhof sein erstes "Sirena". 1992 kam das Lokal in der Breiten Gasse hinzu und 1998 das dritte in der Königstraße.

Qualität hat ihren Preis

Heute ist Cascanis Sohn Athanasios (40) "der Chef", sagt der Vater lachend, der sich immer noch um das Eismachen kümmert: "Keine Zusatzstoffe, keine Farbstoffe, keine Geschmacksverstärker", zählt er auf. Sündhaft teuer sind zwar Vanille und Pistazien derzeit. "Aber nur Qualität zählt." Und die hat ihren Preis: 710 Euro zahlt der 74-Jährige für ein Kilo Tahiti-Vanille. Etwa 170 Gramm davon braucht er, um mit 100 Litern Milch Vanille-Eis zu produzieren — eine der beliebtesten Eissorten. Da erklären sich dann auch die 1,40 Euro pro Kugel.

Cascanis ist altmodisch: "Seit 35 Jahren mache ich Eis nach demselben Rezept." Nur frisches Obst, Milch, Eier und Zucker komme in die Eismaschine. "Zitrone oder Blutorange wird natürlich ohne Milch gemacht."

Doch nicht nur geschleckt wird das Eis. 65 verschiedene Becher buhlen um die Naschkatzen. Darunter der riesige "Hausbecher Sirena" mit Vanilleeis, frischen Früchten und Sahne – den es bereits seit 35 Jahren gibt.

