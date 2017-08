Das "Hummelstein" lockt wieder Gäste an

NÜRNBERG - Im "Hummelstein" erwartet die Gäste bodenständige fränkisch-mediterrane Küche. In der Luitpoldstraße tut sich was und das Restaurant "Eleon" hat das Zeug zum Stammlokal. Hier sind die Gastro-News aus Nürnberg.

Mahlzeit! Am Hummelsteiner Park wird nach langer Pause endlich wieder aufgetischt. Foto: Eduard Weigert



Die Freude im Viertel war groß: Über zwei Jahre stand die Traditionsgaststätte "Hummelsteiner Park" leer, Investoren hatten schon Anträge eingereicht, um auf dem großzügigen Biergartenareal an der Kleestraße eine Wohnanlage zu errichten - dann übernahm jedoch, zur Erleichterung der Anwohner, "Hexenhäusle"-Wirtin Alexandra Palazzotto und eröffnete Anfang Juni das "Hummelstein".

Bodenständige fränkisch-mediterrane Küche erwartet seitdem den Gast, die Karte ist übersichtlich und saisonal geprägt: Wir nehmen als Vorspeise das üppige Duett von Aubergine & Zucchini mit Ziegenfrischkäse und Baguette (7 Euro), dazu einen Sauvignon (0,2 Liter für 5,50 Euro).

Eine gute Wahl im Sommer ist ja meist der Salat, für uns darf es die Kreation "Hummel" sein, mit etwas zu grob geschnittener Mailänder Salami, Ricotta-Tortellini, getrockneten Tomaten, Kräutern und Minzdressing (10 Euro). Für den größeren Hunger bietet sich Pulled Pork mit selbst gemachter Zwiebelmarmelade an, nebst Krautsalat, Walnüssen und Roggenbrot (10,50 Euro), dazu passt ein frisch gezapftes Grüner (0,5 Liter für 3,30 Euro).

Wer es klassisch mag: Sechs Bratwürstchen mit Kraut und Roggenbrot (6,50 Euro) gibt es natürlich auch, ebenso Pfannenschnitzel mit handgemachtem Kartoffelsalat (9,50 Euro), Tiroler Geschnetzeltes mit Röstkloß (12,50 Euro) oder Kalbstafelspitz in Meerrettichsauce, Prinzessbohnen und Salzkartoffeln (14 Euro). Für Freunde der vegetarischen Küche stehen Pastagerichte auf der Karte, freitags gibt es Fisch, Sonntag ist "Schäufeletag" (mit Kloß und Sauerkraut, 10,90 Euro). Wer dann noch nicht genug hat: Als Dessert stehen Bayrisch Creme mit Erdbeer, Himbeer und Thymian (5 Euro), Kaiserschmarrn (6 Euro) und eine Käseplatte mit Feigensenf (7 Euro) zur Auswahl.

Die neu bestuhlte, schattige Terrasse kommt noch etwas nüchtern daher, sie könnte ein paar bunte Hingucker vertragen - zum lässigen Charme des angrenzenden, weiterhin bestehenden "Biergartens Hummelsteiner Park" (nach wie vor mit Selbstbedienung) fehlt es schon noch etwas. Dass sich dies mit der Zeit geben wird, sind sich die meisten Gäste aber sicher, Hauptsache, hier drohen keine Bagger mehr, so der Tenor. Schließlich wird an der Kleestraße schon seit dem Jahr 1721 ausgeschenkt - und das soll auch noch lange Zeit so bleiben. Achim Bergmann

In der Luitpoldstraße tut sich was

Raphael Gutmann, Mitglied der gleichnamigen Brauereifamilie, die in Nürnberg bereits das frühere "Wanner" am Dutzendteich betreibt, will dort ein Lokal eröffnen. Derzeit laufen die Umbauarbeiten, im Mai 2018 soll die Eröffnung sein. Näheres will Gutmann, der teilhabender Geschäftsführer einer eigens für das Projekt gegründeten Gesellschaft ist, noch nicht verraten. Nur so viel: In dem Haus, das früher ein Striplokal beherbergte, soll man künftig auch übernachten können.

Und: "Wir werden dort ein neues Konzept umsetzen, wir waren viel unterwegs und haben viel angeschaut. Das wird etwas ganz Eigenständiges." Die Vorgeschichte des Hauses stört Gutmann nicht. Es gebe ohnehin kaum noch einschlägige Etablissements in der unmittelbaren Nachbarschaft. "Ich gehe davon aus, dass das Objekt das passende Umfeld anzieht." Silke Roennefahrt

Apostolos Kassiteropoulos führt das "Eleon" mit griechischen Spezialitäten und einem schönen Biergarten im Hinterhof. Foto: Stefan Hippel



Leckere "Mezedes" im Restaurant "Eleon"

Es gibt Restaurants, die haben das Zeug zum Stammlokal. Weil es dort nahezu immer gut schmeckt, der Service passt, sich über die Jahre hinweg wenig verändert, und wenn, dann nur zum Guten. Das griechische Restaurant "Eleon" (altgriechisch für Olivenöl) gehört für uns dazu. Und es entführt einen bei gutem Wetter in einen schönen, schattigen Hinterhofgarten.

Souvlaki oder Giros sucht man vergebens auf der Karte. Dagegen findet man Schweinefleisch in einer Tomaten-Rotwein-Sauce mit Lorbeerblättern und Feta oder Hähnchenbrust mit frischen Champignons in einer Mavrodaphne-Nelken-Sauce. Inhaber Apostolos Kassiteropoulos pflegt aber vor allem die zu Unrecht vernachlässigte griechische Gemüseküche.

Und den Brauch, viele kleine Speisen auf den Tisch zu stellen, von denen sich jeder nimmt. "Mezedes" heißen diese griechischen Kleinigkeiten, die es warm und kalt gibt. Von Oliven mit Feta über einen wunderbaren Rote-Bete-Salat mit Joghurt, Walnuss und Minze (7,90 Euro) bis zu marinierten Sardellenfilets in Essig mit hausgemachtem Himbeer-Balsamico-Püree. Wer möglichst viele Gerichte kennenlernen möchte, bestellt eine Platte Mezedes (10,30 Euro): Auf der liegen dann Feta und scharfe Bauernwurst, verschiedene Cremes wie natürlich Tzatzíki, Taramás (aus Fischrogen und Kartoffeln) oder Melitzanosaláta, aus gebackenen Auberginen und frischem Apfel.

Manche mögen doch lieber einen vollen Teller als vier kleine Schalen. Dem seien die Hauptgerichte - wie gegrillte Schweinelenden-Spieße auf griechischem Kartoffelsalat (14,90 Euro) - ans Herz gelegt. Schade nur, dass man dann schon gut satt ist. Doch am Nebentisch wird ein warmer Schokoladenkuchen serviert, die vier Frauen seufzen derart, dass man sich doch noch ein Dessert bestellt - und ebenfalls glücklich seufzt.

Der Hauswein ist sehr trinkbar, aber Apostolos Kassiteropoulos hat auch Weine aus guten griechischen Weingütern, teilweise in Bio-Qualität, zu bieten.

Diese "politiki kouzina" ("Küche der Stadt") mit Rezepten aus dem alten Konstantinopel, die der Inhaber im "Eleon" anbietet, macht das Restaurant zu einem der besten Griechen Nürnbergs - wenn nicht sogar dem besten. Das hat auch das Magazin Der Feinschmecker erkannt und zählt das "Eleon" zu den besten ausländischen Restaurants in Deutschland: "Vor allem sommers im Garten fühlt man sich wie im Urlaub an der Ägäis." Genau! Katja Jäkel

