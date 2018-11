Der Schwarze Adler erkocht sich 15 Punkten

"Der Schwarze Adler" im "Gault&Millau" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Weihnachten und Silvester nahen und noch gibt es freie Plätze in den Lokalen, wie im Restaurant "Der Schwarze Adler" in Nürnberg-Kraftshof, das gerade vom Genussführer "Gault&Millau" wieder mit 15 Punkten ausgezeichnet wurde.

Wurde mit 15 Punkten im neuen "Gault&Millau" ausgezeichnet: René Stein und "Der schwarze Adler" in Kraftshof. © Michael Matejka



Seit Januar 2017 kocht dort René Stein. "Franken mit all seinen saisonalen Produkten spielt die Hauptrolle am Herd", schreiben die Tester des "Gault&Millau".

Einige Jahre hat Stein auch bei Juan Amador in dessen damaligem Drei-Sterne-Restaurant in Langen gearbeitet. Im kommenden Jahr, am 22. September, besucht der berühmte Spitzenkoch, der derzeit das Zwei-Sterne-Restaurant "Amador's Wirtshaus und Greißlerei" in Wien führt, den "Schwarzen Adler", um mit René Stein zu kochen.

Diesen besonderen Termin sollten sich alle Gourmets merken – oder am besten gleich reservieren. Aber zurück zu den rasant nahenden Festtagen: Am 25. und 26. Dezember gibt es im "Schwarzen Adler" sowohl mittags als auch abends ein Drei- oder Viergang-Menü (69/83 Euro inklusive Wasser, Kaffee und Hertel Bitter).

Ganz exklusiv zeigt sich das Lokal am Silvesterabend, 31. Dezember, unter dem Motto "Edler Ausklang": Es wird ein Acht-Gang-Gala-Menü serviert (169 Euro inklusive Wasser, Kaffee und Hertel Bitter). Den ersten Gang samt einem Gläschen Schampus gibt es bei René Stein in der Küche. Bitte reservieren!

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail