Ein Hauch von Italien in der Südstadt

Das "Bacaro" bietet venezianische Cicchetti an - Weinfestival auf AEG - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Das "Bacaro Süd" ist ein Stück Venedig in der Südstadt. Jasmin Mengele eröffnet Deutschlands erstes Low-Carb-Restaurant und das "Wine and Taste Festival" findet auf AEG statt. Hier sind die Gastro-News aus Nürnberg.

Die traditionellen Weißbrot-Häppchen, die Tobias Segerer in seinem neuen Lokal in der Allersberger Straße anbietet, gibt es in vielen Varianten. Sie werden gerne zu Wein genommen. © Eduard Weigert



Die traditionellen Weißbrot-Häppchen, die Tobias Segerer in seinem neuen Lokal in der Allersberger Straße anbietet, gibt es in vielen Varianten. Sie werden gerne zu Wein genommen. Foto: Eduard Weigert



Jedes Viertel braucht seinen Italiener. Oder wenigstens seine italienische Cafébar. In der Südstadt hat der Umzug von "Pickl’s" aus der Wodanstraße an den Kirchenweg eine Lücke hinterlassen. Die schließt seit kurzem das "Bacaro Süd". In den hellen Räumlichkeiten in der Allersberger Straße residierte zuletzt ein Weingeschäft. Nun hat Tobias Segerer sich seinen Traum erfüllt und ein kleines Stück Italien in die Südstadt verlegt. Besser gesagt, ein Stück Venedig. Denn sein Tagescafé mit allerlei Speisen heißt nicht umsonst "Bacaro". So nennt man in der Lagunenstadt jene kleinen Bars, die die venezianischen "Tapas", die "Cicchetti", servieren.

Solche Cicchetti gibt es auch bei Tobias Segerer und seiner Lebensgefährtin Sandra Kaiser. Die Häppchen auf Weißbrot oder (spannend!) Polenta-Schnitten kosten zwischen 1,80 und 4,80 Euro, sind zum Beispiel mit Taleggio, Feigensenf und Thymian belegt. Oder mit Brie, Granatapfel und Ingwer - "das ist der Hit bei den Gästen", sagt Tobias Segerer. Eier und Sardellen, Soppressa-Wurst mit Polenta oder marinierte Sardellen auf Weißbrot gibt es ebenfalls.

Am Herd steht der junge Koch Marcello und zaubert. "Spaghetti Carbonara" zum Beispiel, mit krossem Pancetta, Ei und - natürlich! - ohne Sahne ( 7,80 Euro) und macht einen mit dieser Pasta rundum glücklich. Die Karte mit drei Nudelgerichten und einem Salat wechselt wöchentlich. Mittags kann man in einem kleinen Menü auch die Cicchetti kennenlernen - ein Cicchetto, Pasta und Espresso kosten 8,90 Euro.

Man bleibt gerne in dem schön und sparsam möblierten Lokal sitzen. Zum Beispiel auf der breiten Fensterbank mit Blick auf die lange Theke. In den Vitrinen locken die Cicchetti, unter den Glasglocken gefüllte Brioche und belegte Panini ("Hildes Backwut").

Auch auf die Weinauswahl hat Segerer sein Augenmerk gelegt. Italienische und deutsche Weine (0,2 l ab 3,80 Euro), rot, weiß oder rosé, stehen darauf. Wem sein Wein geschmeckt hat, kann die Flasche auch kaufen - und sich so ein Stückchen Italien mit nach Hause nehmen.

Deutschlands erstes Low-Carb-Restaurant eröffnet

Kommende Woche eröffnet Jasmin Mengele "Deutschlands erstes Low-Carb-Restaurant", in der Wiesentalstraße. Eigentlich wollte sie ihre "Soulfood Lowcarberia" in der Johannisstraße ja behalten. Doch die Pläne haben sich geändert, das kleine Café mit seinen Törtchen und Kuchen ohne Kohlenhydrate und Zucker zieht mit um. Am Samstag, 13. Mai wurde noch einmal in der Johannisstraße 47 a gefeiert. Mehr über die neue "Soulfood Lowcarberia" lesen Sie kommende Woche hier im "Aufgetischt".

"Wine and Taste Festival" auf AEG

Wein muss man probieren, probieren, probieren. Nur dann lernt man, was ihn ausmacht, sagen Sommeliers. Eine gute Möglichkeit dafür bietet das "Wine and Taste Festival", das am Samstag, 20. Mai, und Sonntag, 21. Mai, zum zweiten Mal auf AEG stattfindet. 300 Weine von 50 Weingütern stehen zur Verkostung bereit. Einen Schwerpunkt bilden junge Winzer aus zahlreichen deutschen Anbaugebieten. Die Winzer der "Generation Riesling" machen mit viel Enthusiasmus tolle Weine und verbinden die oft lange Weinbautradition ihrer Familien mit frischem Wind. Aber auch Frankreich, Spanien, Italien und Übersee sind vertreten.

Wer mehr wissen will, bildet sich im Mini-Seminar zu verschiedenen Themen rund um den edlen Rebensaft weiter. Und damit man auch eine gute Grundlage hat, rollen einige Foodtrucks zur Hungerbekämpfung an. Tickets für 12 Euro/Tag (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) gibt es unter www.wineandtaste.de/tickets.html - An der Tageskasse kosten die Karten 14 Euro.

Wine and Taste Festival, Samstag, 20. Mai, von 15 bis 22 Uhr, Sonntag, 21. Mai, von 12 bis 19 Uhr, auf AEG, Fürther Straße 248 a, Nürnberg.

Mehr Informationen in unserer Rubrik Essen und Trinken!

Katja Jäkel