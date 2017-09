Ein "Pizzazimmer" für die ganze Familie

NÜRNBERG - Das neueröffnete "Pizzazimmer" lädt zum schnellen, unkomplizierten Essen ein, bei dem sich die ganze Familie wohlfühlt. Der "Tafelberg" sucht einen neuen Besitzer und das "The Tasty Leaf" hat zugemacht. Vizeweltmeister darf sich das Schwabacher Eiscafé "De Rocco" nennen. Hier sind die Gastro-News.

Francesco Falco hat seit dreieinhalb Jahren sein "Ristorantino Falco" in der Wiesentalstraße. Am Mittwochabend eröffnete er das angeschlossene "Pizzazimmer". © Michael Matejka



Ganz einfach "Pizzazimmer" hat Francesco Falco sein neues Lokal in St. Johannis genannt. Das im Grunde genommen eine Erweiterung seines "Ristorantino Falco" darstellt. Vor dreieinhalb Jahren hat er das kleine Restaurant Ecke Kirchenweg/Wiesentalstraße, in dem zuvor das "Eleon" und dann kurze Zeit das "Lachenschmidt" beheimatet waren, übernommen. Seitdem bietet er dort gehobene italienische Küche im eleganten Ambiente an. Die Idee, seine Lagerräume, die gleich neben dem "Ristorantino" liegen, zu einem "Pizzazimmer" umzubauen, habe er schon von Anfang an gehabt, sagt Francesco Falco. Allein die Umsetzung, die brauchte eben ihre Zeit.

Pizza also, neapolitanische. Das ist im Moment der letzte Schrei in Nürnberg. Nur ein paar Hundert Meter weiter eröffnete Serkan Özis sein "Lammbock", Anfang Oktober soll es im ehemaligen "California" in der Adlerstraße in einem neuen Restaurant mit dem schönen Namen "Toni Travolta" ebenfalls Margherita oder Calzone geben.

Falco, der vor etlichen Jahren das "Mach1" sowie das Restaurant "La Fabricca" führte, ist in Neapel geboren. Und von dort kommt auch sein neuer Pizza-Ofen. Bei bis zu 480 Grad können die Hefeteigfladen, die vorher zwischen 48 und 70 Stunden ruhen, gebacken werden. Belegt sind sie mit San-Marzano-Tomaten und Mozzarella, mit "Salame Finocchio" (Fenchelsalami/7 Euro) oder frischem Gemüse (Ratatouille/9,50 Euro). Und für süße Schleckermäuler gibt es die Variante mit Nutella (5 Euro).

16 Pizzen stehen auf der Wandkarte, ein wöchentliches Special soll es geben, so Francesco Falco. "Unsere Pizza hat Biss", sagt er. "Da läuft keine Soße heraus!" Das schmale, kleine Lokal wurde mit Stehtischen und -stühlen ausgestattet, die Decke unverputzt gelassen. Bunte Kacheln erinnern an die einfache Pizzeria, wie man sie aus Italien kennt. Das "Pizzazimmer" lädt zum schnellen, unkomplizierten Essen ein, bei dem sich die ganze Familie wohlfühlt.

Das "The Tasty Leaf" hat zugemacht

Das "Kneipen-Sterben" geht leider weiter. Nach dem "Café Wohlleben" und dem "Next door Coffee Shop" schließt nun auch das vegane Restaurant "The Tasty Leaf" hinter dem Bahnhof. Auf Facebook schreiben die Inhaber Michael und Angela Egerer: "Wir bedauern euch mitzuteilen, dass das Tasty Leaf aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft geschlossen bleibt." Seit 2013 aßen dort nicht nur begeisterte Veganer.

Das Restaurant "Tafelberg" sucht einen neuen Besitzer

Auch das schöne Restaurant "Tafelberg" in der Weißgerbergasse sucht einen neuen Pächter. Peter Held und Ergin Weissinger hatten sich das vor drei Jahren von Ursula Berg übernommene Lokal bio-zertifizieren lassen und die Öffnungszeiten eingeschränkt. "Wir würden uns freuen, wenn jemand das Lokal so weiterführt wie bisher", sagt Peter Held. Bis sich ein neuer Pächter gefunden hat, kann man im "Tafelberg" aber noch freitags und samstags die sehr geschätzte thailändische Küche genießen.

Tochter Rebecca (links) und Mutter Italia sind stolz auf Luca (2.v.l.) und seinen Vater Guido de Rocco: Sie haben den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft der Eismacher, der "Gelato World Tour", erreicht. © Thomas Correll



Das Eiscafé "De Rocco" ist Vizeweltmeister

Das zweitbeste Eis der Welt gibt es im Schwabacher Eiscafé "De Rocco". Bei der "Gelato World Tour", der Weltmeisterschaft der Eismacher, gewannen Guido de Rocco und sein Sohn Luca am Wochenende die Silbermedaille.

Insgesamt 1800 Eismacher waren in Vorentscheiden weltweit angetreten, 36 schafften es bis ins Finale nach Rimini. Das Eis, mit dem die de Roccos ihren Erfolg feiern konnten, trägt den klangvollen Namen "Tributo alla Serenissima", ist also Venedig gewidmet. Die Erdbeertrauben für das Trauben-Walnuss-Eis wurden kurz vor dem Wettbewerb in den Weinbergen Venetiens gelesen – Guido de Rocco schwört auf saisonale Zutaten, beim Vorentscheid im Juli in Berlin hatte er ein Mandarinen-Eis kreiert.

Den ersten Platz in Rimini holte ein Italiener: Alessandro Crispini aus Spoleto (Italien), mit einem Pistazien-Eis. Den dritten Platz von insgesamt 36 Finalteilnehmern belegte die Kolumbianerin Daniela Lince Ledesma mit einem Eis namens "Amor-acuyá". Familie de Rocco lebt schon lange in Deutschland, erst im vergangenen Jahr feierte man 50-jähriges Bestehen in Schwabach. Jetzt gibt es einen weiteren Grund zur Freude, nämlich den offiziellen Titel: Vizeweltmeister.

