Eins in die Waffel!

NÜRNBERG - Food-Trends brauchen meist eine Zeit, bis sie es von der großen weiten Welt bis nach Franken schaffen. Dann aber bringen sie die sonst eher weniger aufbrausenden Franken in Wallung: Unvergessen die Begeisterung, als beispielsweise die erste Filiale von "Dunkin Donuts" in Nürnberg eröffnete.

Esra Imrak und ihr Mann Yakub haben zunächst die Fürther mit „Wonder Waffel“ beglückt. Jetzt sind auch die Nürnberger dran, sich den Bauch mit prall gefüllten Waffeln zu füllen. Foto: Foto: Barbara Zinecker



Oder – noch erstaunlicher – als der Bubble Tea die Herzen der regionalen "Foodies" eroberte.

Vergangenes Jahr war es dann die Waffel. Gepaart mit Nüssen, Kokosraspeln flüssiger Schokolade und Obst, kam der Trend von Berlin nach Franken: Esra Imrak eröffnete in Fürth die erste "Wonder Waffel"Filiale in Bayern – und zog für die Geschäftsidee mit ihrem Mann von Bonn nach Fürth.

Jetzt will die 25Jährige mit ihren warmen Waffeln auch Nürnberg erobern. "Eigentlich", erzählt Imrak, "wollten wir direkt in Nürnberg starten." Es fehlte allerdings die richtige Immobilie und so wurde erst einmal die Nachbarstadt daraus. Viele Kunden seien dann zwar extra für sie nach Fürth "gereist", erzählt sie. Manche Nürnberger allerdings hätten sich strikt geweigert, die Stadtgrenze zu überqueren.

Umso glücklicher ist sie über die neuen Räume in der Vorderen Sterngasse: 250 Quadratmeter groß und direkt an der Luitpoldstraße — die sich in den letzten Jahren zum Positiven entwickelt hat, wie sie findet.

Die Gastronomen in der Nachbarschaft hätten sich über die Eröffnung der Franchise-Filiale übrigens mitgefreut, erzählt Imrak: "Wir stehen ja nicht in Konkurrenz: Wir verkaufen schließlich Nachtisch."

Ob das Waffelwunder als Nachtisch durchgeht, steht allerdings zur Debatte: Die herkömmliche Variante wird zur "Wunderwaffel", indem sie unter anderem auch mit Schokoriegeln gefüllt wird. Darüber dann noch flüssige Schokolade – fertig ist die Kalorienbombe, die definitiv mehr Hauptspeise als Zwischenmahlzeit ist.

Wer’s selbst probieren möchte: Ab 10 Uhr ist geöffnet, die Öffnungszeiten können sich aber noch ändern, sagt Imrak. Am Wochenende kann es dann schon mal länger gehen: Partygängern, die der Heißhunger packt, will sie bis etwa 23 Uhr Waffeln auftischen. Das Sortiment soll außerdem noch erweitert werden — und zwar um herzhafte Waffeln.

Der Kunde braucht für einen Besuch bei "Wonder Waffel" übrigens nicht nur einen guten Appetit, sondern auch Entscheidungsfreudigkeit: Rund 250 mögliche Kombinations-Varianten können einen ziemlich erschlagen.

