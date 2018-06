Essen, trinken, feiern im "Steiner's"

NÜRNBERG - Das frühere "Bayernhaus" in der Tucherstraße hat einen neuen Wirt – und lockt ab sofort mit einem lauschigen Biergarten und komplett umgestalteten Räumlichkeiten unter dem Namen "Steiner's Essen.Trinken.Feiern."

Tassilo Steiner führt das neue Lokal "Steiner's" in der Tuchergasse in Nürnbergs Altstadt. Foto: Marina Wildner



Dahinter steckt Robert Steiner, der vor vielen Jahren das Restaurant "Luftsprung" ins Leben gerufen hatte und die Nürnberger mit seinen kreativen Salaten begeisterte. Die gibt es nun auch im "Steiner‘s" (ab 6,50 Euro). Mit gegrilltem Gemüse oder Lachs, Garnelen oder warmen Ziegenkäse. Und einem Topping aus Reis oder Quinoa. Ofenkartoffeln mit Füllungen, wie Sauerrahm und Hähnchenbruststreifen (ab 5,20 Euro) sind ein weiterer Schwerpunkt. Eine eigene Mittagskarte mit preiswerten Gerichten sowie verschiedene Specials vervollkommnen das Angebot.

Hinter dem Tresen steht Tassilo Steiner, der "schon als Kleinkind im Restaurant mitarbeiten wollte", so sein Vater. Der wiederum auch noch das "Prinz Essen.Trinken.Feiern" in Schwabach betreibt. Durch Zufall hat die Familie das "Bayernhaus" entdeckt und sofort gewusst: "Da machen wir was draus!" Entstanden ist ein großer, in Brauntönen möblierter Gastraum, in dem man derzeit auch die Fußballweltmeisterschaft auf großem Bildschirm gucken kann. Doch nicht nur essen kann man im "Steiner's", sondern auch (Cocktails) trinken. Und im kleinen Nebenraum mit bis zu 35 Leuten nach dem Standesamt oder den Geburtstag feiern.

