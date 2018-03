Fester Ankerplatz für Foodtrucks

NÜRNBERG - Sie sind aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken: Die Foodtrucks rollen und rollen durch die Region. Doch da sie meist zu klein sind, um Speisen von A bis Z darin zuzubereiten, nennen auch etliche Foodtrucker eine ganz bodenständige Küche zum Vorbereiten ihr Eigen.

Die Geschwister Tanja und Robin Albert haben jetzt neben ihrem Foodtruck "Razz & Rübe" auch ein kleines Ladenlokal in Feucht, in dem man donnerstags Kartoffelspaghetti und mehr essen kann. Foto: Günter Distler



Robin und Tanja Albert, die Inhaber des Foodtrucks "Razz & Rübe", haben nun ihre "Vorbereitungsküche" zum festen Standort umgestaltet: Seit letzter Woche bieten sie in dem kleinen Ladengeschäft ihre Kartoffel- oder Süßkartoffel-Spaghetti mit verschiedenen Toppings, wie Trüffel-Aioli oder Tomatensalsa an, darüber hinaus Kartoffelgulasch oder Chana Masala, ein mildes, indisches Kichererbsencurry – und das auch noch bio-zertifiziert.

Der Foodtruck "Razz & Rübe" kurvt natürlich weiterhin durch die Gegend, aber wer donnerstags in Feucht unterwegs ist, kann zwischen 11 und 14 Uhr Kartoffel-Spaghetti auch dort genießen.

Tourplan unter: www.facebook.com/razzundruebe.

Linh Nguyen kurvt mit vietnameischen Speisen als "an di Gastronomie" durch Franken und besitzt auch einen Imbiss in Gebersdorf. Foto: Marina Hochholzner



Seit vergangenem Jahr kurvt auch der Foodtruck "an di" durch Frankens Straßen. Im Gepäck vietnamesische Küche ohne Geschmacksverstärker, sondern mit viel Liebe von Linh Nguyen und seinem Team zubereitet. Den kleinen Truck kann man nicht nur in der Mittagspause besuchen, sondern auch für Festivitäten mieten. Und weil zur (Vorbereitungs-)Küche in Gebersdorf auch ein kleiner Verkaufsraum gehört, hat Linh Nguyen dort sein zweites Standbein eröffnet: Das "Bistro Viêt by an di". Dort offeriert Nguyen dasselbe Angebot wie im Truck.

Noch bis Ende März kann man den geschmorten Schweinebauch mit Ei in Karamellsoße probieren (6,50 Euro) oder gebratene Nudeln mit Tofu oder Hühnchen (4,50/5,50 Euro). Anfang April wechselt dann die Karte und wird sommerlicher, leichter und gerne auch lauwarm. Aber die (heißen) Nudelsuppen (Pho Bo) soll es auch weiterhin geben – neben den in Reispapier gerollten Sommerrollen mit Tofu oder Rind (zwei Stück vier Euro). "an di" bedeutet übrigens so viel wie die Aufforderung "Essen kommen!"

Tourplan des Foodtrucks "an di" unter www.andi-gastronomie.de.

