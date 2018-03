"Foodsharing" und Events im neuen "Bootshaus" am Dutzendteich

NÜRNBERG - Das "Café Dada" Nähe Rennweg such einen neuen Pächter, damit der Treffpunkt nicht verloren geht. Dagegen hat das "Strandhaus" am Dutzendteich bereits neue Inhaber. Und die haben es in "Bootshaus" umgetauft.

Das "Strandhaus" am Dutzendteich (hier ein Archiv-Bild) heißt jetzt "Boothaus" und wird derzeitig renoviert. Auch die Terrasse wird verändert. Foto: Karlheinz Daut



Das "Café Dada" im Stadtteil Rennweg sucht einen neuen Pächter. Eva Beham, eigentlich Grafikdesigerin, will zurück in ihren Job und muss nun ihren Traum schweren Herzens aufgeben. Oder am liebsten weitergeben, an jemandem, der das Lokal mit skandinavischem Ambiente, Bio-Ausrichtung und viel Liebe übernehmen möchte. Denn das Tages-Café hat sich zu einem Treffpunkt für alle im Stadtteil entwickelt.

Interessierte sollten am Besten einfach mal vorbeischauen, mit Eva reden und bis 13 Uhr ausgiebig frühstücken. Zum Beispiel "Hans" (8,90 Euro) mit Brot und Butter, Ei, Marmelade, Käse und Aufstrich, "Hugo" (6,90 Euro) mit Porridge oder "Dada" mit leckeren Waffeln (8,10 Euro). Dazu gibt es Kaffee aus der "Rösttrommel" und selbst gebackenen Kuchen.

Eva Beham möchte ihr "Cafe Dada" gerne an jemanden weitergeben, der ihr Konzept fortführt. Foto: Patrick Schroll



Neues vom "Strandhaus" am Dutzendteich

Das schöne Restaurant mit Terrasse am See hat neue Pächter: Jochen Sommer und Natalie Otovic haben die gastronomische Perle übernommen und in "Bootshaus" umgetauft. Das Paar hat vor einigen Jahren das Restaurant "Last Supper" in der Pfeifergasse geführt, Jochen Sommer kennt man darüber hinaus aus der "Kabine" an der Wöhrder Wiese.

Samstags sollen künftig im neu gestalteten Restaurant diverse Events stattfinden, ansonsten gibt es internationale Küche mit dem Motto "Foodsharing": Verschieden gefüllte Teller auf den Tisch und gemeinsam probieren, essen und teilen. Eröffnung ist rund um Ostern geplant. Mehr erfahren Sie demnächst hier.

