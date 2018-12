Lecker! Die besten Weihnachtsrezepte der Profiköche

vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Weihnachten steht vor der Tür, und damit auch die Frage: Was kommt an den Feiertagen auf den Tisch? Gastronomen aus Franken haben uns ihre besten Rezepte für die Weihnachtsfeiertage verraten. Wir stellen Ihnen die leckeren Weihnachtsrezepte der Profiköche vor!

In den Wirtsfamilien kommt natürlich am Heiligen Abend etwas Feines auf den Tisch. Wir haben Jörg Haberberger ("Gaststätte beim Königshof" und Finalist bei "The Taste"), Spitzenkoch Alexander Herrmann ("Fränkness" und "Imperial"), Marco Kugler (Kandidat in der ZDF-Küchenschlacht), Max Eder, der mit seiner Familie in diesem Jahr sein Restaurant "Estus." in Zirndorf eröffnet hat, Foodbloggerin und Kochbuchautorin Petra Hola-Schneider (Hol(l)a die Kochfee), Fritz Großkopf von cookionista.com sowie die vegane Köchin Ariane Fitzgerald ("Roswitha & Brigitte 3.0") um ihre Weihnachtsrezepte gebeten – und ein paar Anekdoten dazu.

Bleiben Sie entspannt! Fröhliche, genussreiche Weihnachten!

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail