Neuer Pächter für "Goldenes Posthorn"

Karl Krestel übernimmt Traditionslokal an der Sebalduskirche - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Es soll das Stammlokal von Albrecht Dürer und Hans Sachs gewesen sein: Das "Goldene Posthorn/Bratwurst Glöcklein", bislang von Kai Behringer geführt, wechselt den Pächter: Karl "Charly" Krestel übernimmt ab 1. März das alte Traditions-Lokal mit Blick auf die Sebalduskirche.

Karl Krestel übernimmt zum 1. März das Traditionslokal "Goldenes Posthorn". © Karlheinz Daut



Seit 2013 und noch bis 1. Mai führt der 67-Jährige auch noch die "Lederer Kulturbrauerei" in der Sielstraße. Doch dort gehen ab Mai die Lichter aus. Das Restaurant soll laut Baurefernt Daniel F. Ulrich abgerissen und durch Wohnungsbau ersetzt werden, der Biergarten könnte unter Umständen in einen öffentlichen Park verwandelt werden.

Krestel und seine Frau Frieda wollen im "Goldenen Posthorn" einen Schwerpunkt auf den Wein setzen: "Schließlich sind wir Deutschlands älteste Weinstube seit 1498!" Niederschlagen soll sich das nicht nur in den Getränken, sondern auch in den Speisen – zum Beispiel in Form einer Weinsuppe oder Ochsenbacken mit glasierten Weintrauben. "Aber das Bier werden wir dabei natürlich nicht vergessen!"

Darüber hinaus wolle man einen täglichen Weißwurst-Frühschoppen einführen, sonntags gibt es Bratenküche. "Das ist dann aber mein letztes Restaurant", sagt Karl Krestel lachend. Na, da schaun wir mal!

