Rezept für gebratene Jakobsmuscheln

Weihnachtsrezept von Marco Kugler - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Nürnberger Hobbykoch Marco Kugler ist durch die TV-Sendung "Küchenschlacht" bekannt geworden. Hier stellt er das Rezept für gebratene Jakobsmuscheln mit Karottenpüree und Erdnuß-Koriander-Pesto vor.

Der Nürnberger Hobbykoch Marco Kugler wurde durch die TV-Sendung "Küchenschlacht" bekannt. © Lisa Krechting/Fernsehmacher GmbH & Co. KG



Rezept für 4 Personen:

Für die Jakobsmuscheln: 8 Jakobsmuscheln, ausgelöst ohne Rogen, 1 Stängel Zitronengras, frischen Ingwer, 4 Kaffirlimettenblätter, Pfeffer , Erdnußöl, Meersalz

Zubereitung: In einer Pfanne Zitronengras, Ingwer und Limettenblätter in Erdnußöl anrösten damit das Öl das Aroma annimmt. Die Muscheln abtupfen und in Erdnussöl ca. 1 Min. Von jeder Seite scharf anbraten.

Für das Karottenpüree: 2 Schalotten, 20g Ingwer, 3 EL Erdnußöl, 600g Karotten, 500ml Kokosmilch, 4 TL Thai-Fischsauce

Zubereitung: Schalotten und Ingwer fein würfeln und in Erdnußöl anschwitzen. Die geschälten und zerkleinerten Karotten dazu und mit Kokosmilch aufgießen. Wenn die Karotten weich sind, die Flüssigkeit beiseite und alles pürieren- mit der Flüssigkeit einstellen. Mit Fischsauce abschmecken.

Rezept Marco Kugler - Gebratene Jakobsmuscheln © Marco Kugler



Für das Erdnuss-Koriander-Pesto: 60g geröstete, grob gehackte Erdnüsse (ungesalzen), 1 Bund Gehackter Koriander, Saft von 4 Limetten, 2 TL brauner Zucker, 2 TL Erdnussöl, 2 Spritzer Thai-Fischsauce (abschmecken)

Zubereitung: Die Zutaten in einer Schüssel verrühren und abschmecken. Die Mengenangaben sind nicht die exakten Mengen - aber diese Mengen sollten vorhanden sein.

Für die Wan-Tan-Teigblätter: 4 Wan-Tan-Teigblätter tiefgekühlt, Rapsöl

Zubereitung: Den Teig in Dreiecke schneiden und in Rapsöl goldbraun fritieren, auf Küchenpapier abtropfen lassen.

