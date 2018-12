Rezept für Laucheintopf aus Mutters Küche

Weihnachtsessen von Max Eder - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Die Eders empfinden Weihnachten als Gastronomen-Familie "immer etwas anders als bei normalen Menschen." Es ist zwar immer etwas unruhig, "aber es ist uns trotzdem extrem wichtig", sagt Max Eder. Hier finden Sie Eders Rezept für Laucheintopf aus Mutters Küche.

An Heiligabend trifft sich die große Eder-Familie meist mittags und es gibt Laucheintopf, den alle lieben. Chef Max Eder (links), seine Schwester Hanna Eder und Küchenchef Jan Reichel freuen sich schon drauf. © Thomas Scherer



An Heiligabend trifft sich die große Eder-Familie meist mittags und es gibt Laucheintopf, den alle lieben. Chef Max Eder (links), seine Schwester Hanna Eder und Küchenchef Jan Reichel freuen sich schon drauf. Foto: Thomas Scherer



An Heiligabend trifft sich ganze, große Familie meist mittags und es gibt Laucheintopf, den alle lieben. Dann dampfen fast alle ab, nur ein kleiner Teil bleibt übrig, der um so stimmungsvoller feiert. "Es ist ein echter Weihnachtstraum", sagt Max Eder. Er überlässt uns das Rezept seiner Mutter für den "Laucheintopf".

Zutaten: 800 g Lauch, 500 g Rinderhack , 1 Liter Gemüsebrühe, 1 große mehlig kochende Kartoffel, 250 g Frischkäse, Fett zum Anbraten, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, evtl. eine Tasse Sahne.

Zubereitung: Rinderhack in Fett (Butterschmalz oder Sonnenblumenöl) scharf anbraten. Fleisch aus der Pfanne nehmen. Den in feine Ringe geschnittenen Lauch in die selbe Pfanne geben und ebenfalls scharf anbraten. Die Gemüsebrühe aufgießen. Eine mehlig kochende Kartoffel fein gerieben dazugeben. Das Gemüse etwa fünf Minuten dünsten lassen.

Laucheintopf © Max Eder



Laucheintopf Foto: Max Eder



Dann das Hackfleisch unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss kräftig würzen. Frischkäse löffelweise unter die Masse rühren, nochmals fünf Minuten dünsten lassen. Bei Bedarf noch mit Sahne verdünnen. Als Beilage dazu helle Brötchen oder Baguette. Am besten schmeckt dazu ein fränkischer Silvaner.

Mehr Informationen in unserer Rubrik Essen und Trinken!

Bilderstrecke zum Thema Eintopf und Karpfenfilet: Tolle Weihnachtsrezepte von Profiköchen Liebe geht durch den Magen: Gerade an Weihnachten kommt die Familie zusammen, isst und lässt es sich kulinarisch gut gehen. Wir stellen tolle Rezepte von Spitzenköchen aus Franken vor, die die Festtage noch schöner machen.



Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail