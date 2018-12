Rezept: Gänseleberpastete als Vorspeise

Weihnachtliches von Petra Hola-Schneider - vor 1 Stunde

Zur Vorspeise gibt es dieses Jahr bei Petra Hola-Schneider eine Gänseleberpastete – "die macht am Tisch richtig was her und ist dabei ganz einfach zu machen." Das Rezept!

Die Foodbloggerin Petra Hola-Schneider hat ein Low-Carb-Backbuch herausgegeben. © Michael Matejka



Zutaten für eine Terrine von 0,7 Liter Inhalt: 500 g Gänseleber, 2 Eier, 1 Schuss Sherry (ein kleines Schnapsglas voll), 250 g Butter, halben TL Salz, Pfeffer aus der Mühle.

Gänseleberpastete © Petra Hola-Schneider



Zubereitung: Butter schmelzen und so lange kochen, bis sie anfängt zu bräunen. Vom Herd nehmen, durch ein feines Sieb gießen und kalt stellen. Leber putzen und kleinschneiden. In einen Mixer geben und fein mixen, dann Eier zugeben und die erkaltete braune Butter in einem dünnen Strahl reinlaufen lassen – dabei auf kleiner Stufe immer weiter mixen. Sherry dazugeben, salzen und pfeffern. Backofen auf 100 Grad Umluft vorheizen. Wasserbad vorbereiten, die Wassertemperatur sollte bei 70 Grad sein. Form mit etwas Öl einpinseln und Gänselebermasse einfüllen. Die Terrine ins Wasserbad stellen und im Ofen so lange mit geschlossenem Deckel garen, bis die Kerntemperatur bei 75 Grad liegt. Das dauert etwa eine Stunde.

Aus dem Ofen nehmen und erkalten lassen. Über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Wunderschön weihnachtlich wird sie mit einem schnellen Gelee (50 g aufgekochte Preiselbeeren, in denen man zwei Blatt eingeweichte und ausgedrückte Gelatine auflöst) und Deko aus roten Pfefferbeeren und Orangenscheiben.

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail