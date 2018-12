Rezept: Karpfen mit böhmischem Kartoffelsalat

NÜRNBERG - Karpfen gibt es an Weihnachten bei Foodbloggerin und Kochbuch-Autorin Petra Hola-Schneider, "das ist in meiner tschechischen Heimat Tradition und die pflege ich weiter – schon wegen der Schuppen! Die kommen nämlich in den Geldbeutel und sorgen dafür, dass einem im Neuen Jahr das Geld und das Glück nicht ausgehen".

Im Sommer liebt sie frische Beeren, aber an Weihnachten kommt bei Petra Hola-Schneider der Karpfen auf den Tisch. © Michael Matejka



Dazu böhmischen Kartoffelsalat. Den Karpfen gibt es als Filet: "Ich brate die Filets in Butter knusprig. So muss keiner mehr Gräten suchen und man kann auch bei Kerzenschein essen, ohne dass der Notarzt anrücken muss."

Rezept für 4 Personen:

Für den Karpfen: 2 mittlere Karpfen oder 4 Karpfenfilets, 1 EL Butter, 1 TL Öl, Salz und Pfeffer, Zitrone zum Servieren

Für den Kartoffelsalat: 500 g Kartoffeln, Salz, 3 eingelegte Gurken + Gurkensud, 2 Karotten (150 g ), 100 g Sellerie, 3 EL Erbsen (Glas oder TK, dann bereits gegart), 1 EL mittelscharfen Senf, 100 g Mayonnaise, Salz, Pfeffer, Essig

Zubereitung: Die Kartoffeln mit der Schale in Salzwasser kochen, abgießen und pellen. Die Karotten und den Sellerie schälen und kochen. Alles In Würfel schneiden und mit den Erbsen und 100 ml Gurkenwasser vermischen.

Die Gurken schneiden und die Eier hart kochen und würfeln. Zu den Kartoffeln geben, salzen und pfeffern und die Mayonnaise und den Senf zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken und evtl. noch mehr vom Gurkensud zugeben, die Kartoffeln saugen viel Flüssigkeit auf. Über Nacht ziehen lassen, nochmal durchmischen und nachwürzen. Ich nehme keine Zwiebeln für den Salat, das ist aber Geschmackssache.

Der böhmische Kartoffelsalat ist eher fest und wird traditionell mit gekochten Eiern und Petersilie garniert in einer großen Schüssel auf den Tisch gestellt. Man kann übrigens gerne mehr davon machen, denn er schmeckt am nächsten Tag nochmal besser…

Der Karpfen wird geschuppt, filetiert und entgrätet, dann in heißem Butter-Öl-Mix knusprig in der Pfanne gebraten und mit einem Schnitz Zitrone serviert.

