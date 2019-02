Romantisch essen? Sieben Gastro-Tipps zum Valentinstag

NÜRNBERG - Ob man ihn mag und begeht oder nicht: Am Valentinstag, 14. Februar, bieten wieder etliche Restaurants ein Menü für einen romantischen Abend zu zweit an. Und auch fulminant frühstücken ist drin. Eine Übersicht.

Diana Burkel erwartet im "Würzhaus" wieder einige Valentinstagsgäste. © Michael Matejka



Im "Restaurant Arve" im Arvena Park Hotel, Görlitzer Straße 51, Nürnberg, (0911) 89220. Für 39 Euro warten vier Gänge für Verliebte - zum Beispiel mit einem "Duett von der Garnele".

Im "La Cultura", Gebersdorfer Straße 102, Nürnberg, (0911) 68 90 97 02, werden ebenfalls für 39 Euro vier mediterrane Gänge gereicht. Darunter Tagliata vom Roastbeef oder Lachsfilet al Limone.

Gleich sieben Gänge (102 Euro) sind es im "Würzhaus", Kirchenweg 3 a, Nürnberg, (09 11) 9 37 34 55: Zum Beispiel Wildgarnele mit Edamame-bisque oder Kalbsfilet mit Petersilienwurzel kommen dann auf den Teller.

"Fifty shades of red" heißt das Valentinstags-Vier-Gang-Menü mit "Purple-Curry-Risotto" im "Freihardt", Hauptstrasse 81, Heroldsberg, (09 11) 5 18 08 05, das 69 Euro pro Person kostet.

Ein "Dinner für Verliebte" kredenzt das "Koch und Kellner", Obere Seitenstraße 4, Nürnberg, (09 11) 26 61 66: "Skrei/Topinambur/Hummersoße" heißt ein Gang (85 Euro).

Für diejenigen, die es gar nicht erwarten können und lieber schon am 12. oder 13. Februar essen gehen wollen, gibt es in der "Vineria", Kleinreuther Weg 87, (0911) 3 00 19 50, ein "3+1-Gänge-Love-Menü", das sogar Wein, Wasser und "Love-Aperitif" samt Espresso beinhaltet (69 Euro/auch am 14. Februar).

Wer am 14. Februar frei nehmen kann, könnte seinen Lieblingsmenschen auch zu einem Frühstück ausführen. Im Retro-Café "Kuchenstolz", Laufamholzstrasse 69, Nürnberg, (09 11) 89 65 70 37, gibt es ein großes Frühstück für Zwei (19 Euro) mit Rosensekt.

Bitte in allen Restaurants dringend reservieren!

