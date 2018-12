Schlemmen vor der Sause: Die Gastro-Tipps zu Silvester

NÜRNBERG - Noch keine Idee, was Sie an Silvester tun sollen?! Vielleicht haben wir noch ein paar Last-Minute-Tipps für Sie. Klar kann man Silvester auch bei Raclette und Fondue mit Freunden und der Familie verbringen. Und anschließend einfach noch ein bisschen durch die Stadt ziehen. Denn viele Restaurants oder Cafés öffnen nach dem Dinner ihre Tore und laden zum Weiterfeiern ein.

Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch in ein glückliches 2019. Und ein paar Tipps für den Silvesterabend haben wir auch noch. © Stefan Hippel



In der "Australian Bar & Kitchen", Obstmarkt 26, Nürnberg, steigt ab 23 Uhr eine Silvester-Party. Oben und unten wird gefeiert, der Eintritt kostet 9 Euro an der Abendkasse, wer schnell ist, kauft sich die Karte für fünf Euro vorher.

Im "Ludwigs", Innere Laufer Gasse 35, Nürnberg, kann man sich von 13 bis 17 Uhr mit Wein, Sekt und Champagner, Pintxos und Häppchen auf den letzten Abend des Jahres einstimmen. Dann legt man eine Pause ein, um wieder um 21 Uhr auf der Matte zu stehen. Und zu feiern.

Wer es doch lieber edler mag, sollte noch schnell im Restaurant "Opatija", Unschlittplatz 7, Nürnberg, (0911) 22 71 96, reservieren. Dort wird unter dem Motto "Happy New Year" ein Sechs-Gang-Menü serviert (119 Euro pro Person). Um 19 Uhr beginnt der Abend mit einem Glas Ferrari Rosé, dann werden beispielsweise Apfel-Ziegenkäse-Türmchen, eine Hummeressenz mit Jakobsmuschelspieß, Kaninchenfilet Saltimbocca und mehr an den Tisch gebracht. Der Abend endet um Mitternacht mit einem kleinen Feuerwerk vor dem Haus.

Im "ess.brand", Gartenstraße 17, Nürnberg, Reservierung unter (0911) 4 90 54 33, kann man ebenfalls ein feines Sechs-Gang-Menü (150 Euro inklusive Getränke) verspeisen. Zu den Weinen aus der "K&U Weinhalle" kredenzt Till-Jonas Heinz schwarzen Seehecht, Gänse-Kraftbrühe oder "Aquerello-Risotto". Hört sich spannend an!

Kino wäre noch eine Alternative. Also zu Hause essen und sich einen Kinofilm im "Cinecittá", Gewerbemuseumsplatz 3, Nürnberg, gönnen. Oder zum Menü in die dortige "Trattoria" gehen und anschließend im ganzen Haus bei Musik von DJs und Band feiern. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Das Menü kostet mit Party-Ticket 75 Euro pro Person. Bitte unbedingt unter (09 11) 20 66 60 anrufen und fragen, ob es noch Plätze gibt. Die Karten dafür kann man aber nur im Cinecittá an der Info kaufen. Nur Feiern geht auch – im Vorverkauf für 17 Euro, ganz spontane Menschen zahlen an der Abendkasse 19 Euro. Die Riesen-Fete startet um 20.30 Uhr.

Das "Enchilada", Obstmarkt 10, Nürnberg, (09 11) 2 44 84 98, öffnet an Silvester ab 11 Uhr. Und Markus Lehner und sein Team sperren erst irgendwann im neuen Jahr wieder zu. Die Silvesterfeier kostet keinen Eintritt, es gibt Tacos, Burritos und mehr bis 23 Uhr. Ein paar freie Plätze hat er immer, meint Lehner.

Einen exotischen Silvestertipp hätten wir noch. Und der eignet sich dazu auch für Veganer. Im "Restaurant Borobudur", Allersberger Straße 145, Nürnberg, wird ein indonesisches Vier-Gänge-Menü serviert (50 Euro pro Person ohne Getränke). Auf den Tisch kommt dann beispielsweise "Palembang", Nudeln in dicker, scharfer Garnelensuppe, verfeinert mit Kokosmilch. Oder "Kue Bolu Lapis Kojo" – ein traditioneller Baumkuchen als Dessert. Dazu gibt es Live Musik, einen Mitternachtssnack und ein Glas Sekt zum gemeinsamen Anstoßen. Einlass ab 18.30 Uhr. Unbedingt unter (0911) 47 89 56 75 reservieren. Einen guten Rutsch und bleiben Sie uns auch 2019 treu.

