"Gelbes Haus": Nürnbergs älteste Cocktailbar zieht um

Ab Oktober Cocktails in den Räumen des früheren "Chesmu"

NÜRNBERG - Das frühere vegetarische Restaurant "Chesmu" in der Johannisstraße 40 ist geschlossen. Doch ab Oktober ziehen dort Gin, Tonic und andere Spirituisen ein.

Inhaber Oliver Kirschner serviert ab Oktober seine Cocktail in den Räumen des früheren "Chesmu". © Michael Matejka



Nürnbergs älteste Cocktailbar, "Gelbes Haus", bislang in der Fürther Straße/Ecke Troststraße beheimatet, findet in der Johannisstraße einen neuen Ort. Die Immobilie, in der sich das "Gelbe Haus" befindet, wurde verkauft. Barchef Oliver Kirscher hätte lediglich noch ein Jahr in der Fürther Straße seine Cocktails ausschenken können. Und winkte ab.

Ein Teil der alten Bar wird in den nächsten Monaten schon nach St. Johannis gebracht, wie der getäfelte Nebenraum und die beleuchtete Theke mit der Jurasteinwand. Cocktails trinken kann man aber bis Oktober immer noch am alten Standort. Wer den Umzug sozusagen hautnah miterleben will, kann dies über die Homepage www.gelbes-haus.de tun.

