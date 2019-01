Gesunde Bowls

NÜRNBERG - Die Berufsschüler können sich ab sofort ihre Mittagspausen gesund gestalten. Denn, dass gesundes Essen auch schmecken kann, ist mittlerweile sogar bei Jugendlichen angekommen. "RainbowL" heißt das kleine Café an der Äußeren Bayreuther Straße.

Haben sich mit dem "RainbowL" einen Lebenstraum erfüllt: Margarita Peipp und Daniel Lang wollen in Schoppershof gesundes Essen an Mann, Frau und die Berufsschüler bringen. © Michael Matejka



Gleich gegenüber der Berufsschule 2, haben sich Daniel Lang und Margarita Peipp ihren Traum von eigenen Lokal verwirklicht. Beide sind Quereinsteiger, wollen das Leben in Schoppershof mit ihren leckeren Bowls und Waffeln, Desserts und belegten Broten ein wenig bunter gestalten.

Superfood ist das Zauberwort. Und das wandert reichlich in Form von Vitaminen, Proteinen, Fettsäuren und Mineralien in die verschiedenen Smoothies oder Bowls. Wie zum Beispiel die "RainbowL" (9,90 Euro), mit Spirulina, einer Algenart, einer Nicecream aus frischer Banane und Mango, "RoteBeete-Ingwer Bowl" mit Reismilch oder einer "Oreo Bowl". Kaffee gibt es nicht nur aus der Tasse, sondern auch als "Coffee-Maca Bowl" (als Smoothie oder kleine Bowl ab 3,90 Euro/ große Bowl ab 6,90 Euro). Toppen kann man das Ganze noch mit frischen Früchten, Reispops oder Dinkelcrunchy, Hanf- oder Chia-Samen, Nüssen und mehr.

Aber Daniel Lang und Margarita Peipp bieten auch leckere Waffeln, aus Dinkelmehl oder Weizen, auch Glutenfrei oder als Proteinwaffel an (ab 3,90 Euro). Garniert sind die Waffeln mit Nussmus von Cashew bis Erdnuss, Ahornsirup oder Erdnussbutter, Karamellsoße oder Vanillezucker. Da darf es dann doch etwas ungesund sein.

Wer es herzhaft mag, findet Brote mit pikanten Aufstrich – da müssen die Eltern gar keine Pausenbrote mehr schmieren. "Wir verwenden keine Plastik-Verpackungen, sondern ausschließlich biologisch abbaubares Verpackungsmaterial", sagt Daniel Lang.

Man sitzt auf Bänken in dem kleinen, hellen Lokal an zwei großen Holztischen. Und geht nach dem gesunden Frühstück oder Mittagessen gleich beschwingter an die Arbeit oder in die Schule. Weil man sich etwas Gutes getan hat.

