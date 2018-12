Glühwein mit Blick zur Lorenzkirche

Weihnachtsfeeling auf der Dachterrasse des Hotels Adina - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Klar, unser Christkindlesmarkt ist halt einfach schee. Aber es gibt in der Adventszeit auch ausgefallene Orte, an denen sich in Nürnberg Weihnachtsgefühl tanken lässt. Wie die Dachterrasse des Hotels "Adina" nahe dem Weißen Turm.

Auf der Dachterrasse des Hotels "Adina" trinken Einheimische und Touristen Glühwein mit Blick auf die Lorenzkirche. © Adina Apartment Hotel Nürnberg



Glühwein mit Nürnberg-Panorama erwartet einen auf der Dachterrasse des "Adina Apartment Hotels" in der Nähe des Weißen Turms. Nicht nur die Hotelgäste, gerade die Einheimischen will Direktorin Christina Mackedanz per Aufzug in den fünften Stock entführen. Rundumblick auf die festlich erleuchtete Altstadt inklusive.

Natürlich gibt es von Mittwoch bis Samstag weißen oder roten Glühwein (3,50 Euro), aber auch "Hot Hugo" (5 Euro) und für die Kleinen Kinderpunsch (3 Euro).

Wer sein Abendessen auf die Terrasse verlegen will, holt sich etwas Heißes wie Maronensuppe oder Eintopf (ab 5 Euro). Ist es kalt, liegen Decken zum Einkuscheln bereit, an den Stehtischen lässt es sich lässig smalltalken. Und gemeinsam sagen: "Allmächd, is des schee, unser Nemberch!"

Adina Apartment Hotel Nuremberg, Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 1-7, Nürnberg, bis 23. Dezember immer mittwochs bis samstags von 16 bis 22 Uhr.

