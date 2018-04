Gourmet-Restaurant "Waidwerk" bereichert das "Rottner"

NÜRNBERG - Unter dem Motto "Genuss trifft auf Tradition und Nachhaltigkeit" eröffnet Valentin Rottner am Dienstag, 10. April, gemeinsam mit Sous Chef Andreas Kröckel in einem Raum des elterlichen "Gasthaus Rottner" sein Gourmet-Restaurant "Waidwerk".

Bislang kochten Valentin und Stefan für ein Restaurant, am 10. April eröffnet Valentin Rottner nun sein Gourmet-Restaurant "Waidwerk" im elterlichen Gasthaus Rottner. © Eduard Weigert



Der 29-Jährige will seinen Gästen dort eine junge, geschmacklich präzise Küche liefern. Frische regionale Produkte in Kombination mit Spannendem aus aller Welt bilden die Grundlage der puristischen und geschmacksintensiven Menükomposition, die es auch als vegetarische Variante gibt.

Als ambitionierter Jäger legt Valentin Rottner besonderen Wert auf Tradition, die Region und Nachhaltigkeit, bleibt dabei aber auch der internationalen Küche gegenüber offen. Seine Ausbildung absolvierte der junge Koch im Ein-Sterne-Restaurant "Herrmanns Posthotel" in Wirsberg. Er sammelte Erfahrungen in verschiedenen Spitzenrestaurants in Deutschland, kochte im Zwei-Sterne-Restaurant "Fährhaus" auf Sylt und im Zwei-Sterne-Restaurant des Schlosshotels Lerbach.

Seit seiner Rückkehr in die fränkische Heimat steht er mit Vater Stefan hinter dem Herd. Neu und zeitgemäß ist die Ausstattung des Gourmet-Restaurants "Waidwerk", so Rottner. In den bestehenden Gaststuben des Traditionsgasthauses bietet Stefan Rottner unverändert seine hochwertige Geschmacksküche mit regionaler-saisonaler Ausrichtung. Schauen wir uns an!

