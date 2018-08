Größtes "Foodtruck Festival" Süddeutschlands in Nürnberg

50 Laster mit Köstlichkeiten aus aller Welt - auch Kinderfoodtrucks - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Foodtruck-Roundups, also die Treffen etlicher Foodtrucks an einem Ort, sind ja fast schon alltäglich geworden. Vom heutigen Freitag bis Sonntag steigt allerdings erstmals das größte "Foodtruck Festival" Süddeutschlands auf dem Nürnberger Airport.

Über 50 Laster mit Köstlichkeiten aus aller Welt sorgen am Wochenende beim "Foodtruck Festival" am Airport Nürnberg für volle Bäuche. © Fritz-Wolfgang Etzold



Über 50 Laster mit Köstlichkeiten aus aller Welt sorgen am Wochenende beim "Foodtruck Festival" am Airport Nürnberg für volle Bäuche. Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Das bedeutet pausenloses Schlemmen, Probieren und Schlendern von Truck zu Truck – ein Fest ganz im Zeichen des internationalen kulinarischen Genusses. In den Gerichten der Foodtrucks spiegelt sich die Vielfalt unterschiedlichster Essenskulturen wieder.

Über 50 Laster mit Köstlichkeiten aus aller Welt sind vor Ort. Aber natürlich auch die in der Region bekannten und beliebten. Und wenn es regnen sollte, gibt es überdachte Sitzplätze für rund 2000 Menschen. Die lieben Kleinen können nicht nur in der Hüpfburg springen, es rollen auch Kinderfoodtrucks an. Ergänzt wird das Spektakel für die ganze Familie durch ein Kinderkarussel, Trampoline, professionelles Kinderschminken und ein Kasperletheater.

Unter der Moderation der ENERGY Nürnberg Moderatoren Yase und Mark, sowie Nina werden Live-Künstler aus ganz Deutschland das komplette Wochenende über musikalisch begleiten. Die Erwachsenen tummeln sich in mehreren Areas und genießen Craftbeer oder Shishas und lassen sich mit Henna ihre Körper bemalen.

Foodtruck Festival, Airport Nürnberg, Freitag, 3. August, 16 bis 23 Uhr, Samstag, 4. August, 12 bis 23 Uhr und Sonntag, 5. August, 12 bis 19 Uhr. Eintritt zwei Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

Mehr Informationen in unserer Rubrik Essen und Trinken!

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail