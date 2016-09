Her mit den leckeren Sushi-Röllchen!

NÜRNBERG - Ein dritter Ableger der HiroSakao-Gruppe eröffnet in Forchheim. Der Feinschmecker wählt den Aufsteiger des Jahres. Kulinarischen Bierprobe im "Restaurant Zirbelstube" und das "Südlich" hat geschlossen. Hier sind die Gastro-News.

Nici Huang leitet das neue "Hiro Sakao"-Restaurant in Forchheim, das kommende Woche eröffnet. Sushi-Meister Huang Banh sorgt für die speziellen Rollen. © Roland Huber



Japanische Esskultur lässt sich im oberfränkischen Forchheim schon seit längerem erleben. Jetzt bereichert einer der Sushi-Platzhirsche in der Region Nürnberg das Angebot in der Kreisstadt: Die Fürther HiroSakao-Gruppe eröffnet nächste Woche ein Restaurant im Süden Forchheims. Viel dunkles Holz wurde verwendet, die Lampen setzen goldene Akzente. Hingucker ist eine Birkenholzwand, die handgeschnitzte Koi-Karpfen zieren, eine Arbeit direkt aus Japan.

"Wir wollen ein edles Ambiente schaffen", erklärt Geschäftsführerin Nici Huang. Das Sushi-Angebot ist nicht so groß wie im Stammhaus in Fürth, dafür soll es spezielle Sushi-Rollen für Forchheim geben, die Sushi-Meister Atsuhito Suzuki zusammengestellt hat. Vor Ort wird Sushi-Meister Huang Banh aus Vietnam den Reis rollen. "Was genau in den Spezialrollen drin ist, verraten wir noch nicht", sagt Nici Huang. Die 23-Jährige ist die Nichte der Firmengründerin Lilly Nguyen, in Berlin geboren und vor ein paar Jahren nach Franken gekommen - "der Familie wegen". Bislang hat sie die Filiale in Erlangen geleitet.

Das Forchheimer Hiro Sakao will mit warmen und kalten Vorspeisen genauso punkten wie mit den Hauptgerichten, etwa einer Barbarie-Entenbrust mit Mango-Miso-Soße oder Rindfleisch mit Rettich-Soja-Soße. Ein Gericht der Woche ergänzt die Karte. Die Sushi-Kreationen beginnen bei drei Euro, die Hauptgerichte rangieren zwischen elf und 18 Euro. Hausgemachte Limonaden ergänzen das Angebot.

Mittags werden Menüs unter zehn Euro angeboten. Im Blick hat Nici Huang dabei die vielen Geschäftsleute aus den angrenzenden Gewerbegebieten, die Mitarbeiter des nahe gelegenen Siemens-Konzerns und aus dem neuen Medical-Valley-Zentrum, einem Innovationszentrum für Medizintechnik und Gesundheitswesen, in dessen Erdgeschoss das Hiro Sakao sitzt. Der Schritt nach Forchheim sei lange überlegt worden, erzählt Nici Huang. Überzeugt hat sie ein Erlanger Stammgast, der Unternehmer Andreas Kunst, der in Forchheim eine Eventhalle betreibt. Neben Geschäftsleuten hofft Huang auch auf die Forchheimer selbst als Kunden. 60 Plätze fasst das Restaurant, eine großzügige Terrasse ergänzt die Fläche. Auch ein Take-Away-Service wird angeboten. Die Forchheimer Dependance ist die dritte der HiroSakao-Gruppe. Neben dem Stammhaus in Fürth gibt es ein Hiro Sakao in Erlangen und das Kokoro in Nürnberg. Beke Maisch

Er möchte "Aufsteiger des Jahres" werden. Küchenchef Stefan Meier ("ZweiSinn" in Nürnberg) ist unter den sechs Kandidaten im Feinschmecker. © oh



Wer wird der Aufsteiger des Jahres 2016?

Seit drei Jahrzehnten küren die Leser der Genuss-Zeitschrift Der Feinschmecker jedes Jahr den vielversprechendsten jungen Koch in einem deutschen Restaurant. Zunächst durften Kandidaten vorgeschlagen werden, unter denen dann Der Feinschmecker sechs Teilnehmer für die Endrunde ausgewählt hat.

Und darunter ist diesmal auch ein Nürnberger. Stefan Meier (31) ist seit April 2016 Küchenchef und Inhaber des Restaurants "ZweiSinn" in Nürnberg. Sein Küchenstil ist die "innovative Küche, die Tradition und Moderne verknüpft. Dekonstruktion und Neukomposition von Gerichten", heißt es im Heft, das ab kommenden Mittwoch erhältlich ist. Jetzt sind wieder die Leser gefragt. Auf der Website www.aufsteiger-des-jahres.de kann man seinen Favoriten anklicken, damit vielleicht zum Sieger küren und einen von 20 Preisen gewinnen.

Wer sich von Stefan Meiers Küche ein Bild machen möchte, kann dies auch bei der Veranstaltung "GinSinn" am Samstag, 8. Oktober, um 19 Uhr tun. Gemeinsam mit Familie Schemm ("delikatEssen") präsentiert Meier ein Sechs-Gang-Menü, das durch die Auswahl der sieben Gin-Tonics entstand. So kamen kreative Kompositionen wie zum Beispiel "Makrele Gurke Passionsfrucht" mit "Thompson’s Bordelaise Grape Gin" zustande (125 Euro pro Person, bitte reservieren!)

Kulinarischen Bierprobe im "Restaurant Zirbelstube"

Nicht um Gin, sondern um Bier geht es bei der kulinarischen Bierprobe im "Restaurant Zirbelstube" in Nürnberg-Worzeldorf, Friedrich-Overbeck-Straße 1. Zusammen mit dem "Bierkontor" und dem Biersommelier Markus Böhm hat Inhaber Sebastian Kunkel ein Fünf-Gang-Menü mit korrespondierenden Bieren zusammengestellt. Zum feinen Menü (95 Euro), das am Freitag, 23. September, um 18.30 Uhr beginnt, erfährt der Gast auch allerhand Wissenswertes über Hopfen, Malz und Co. Bitte unbedingt unter (09 11) 99 88 20 reservieren!

Das "Südlich" hat geschlossen

Manchmal schlägt das Schicksal ganz plötzlich zu. So erging es auch Thomas Dumler, Inhaber des "Südlich", das wir im letzten "Aufgetischt" besprochen haben. Und das der Küchenchef leider aus persönlichen Gründen kurzerhand schließen musste. So schnell, dass auch keine Zeit mehr blieb, um uns zu informieren. Das bedauern wir sehr! Dumler hatte in dem netten, kleinen Lokal schon eine Zeit lang hinter dem Herd gestanden, bis er es von Inhaberin Anja Lenke übernahm. Laut Dumler soll es schon weitergehen mit dem "Südlich", vielleicht auch mit ihm. Anja Lenke war leider bis Redaktionsschluss nicht erreichbar. Wir bleiben dran! Katja Jäkel

