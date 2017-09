Hier kommt mittags Liebe auf den Tisch

NÜRNBERG - Das "12/Mittagskultur" ist ein neues Tagesrestaurant mit farbenfroher, spritziger und gesunder Küche. Das TV-Format "Die Foodtruckerin" besucht das "Boogie's BBQ". Das beliebte "Café Wohlleben" schließt und auch der "Next door Coffee Club" ist zu. Hier sind die Gastro-News aus Nürnberg.

"12/Mittagskultur" heißt das neueste Projekt von Jens Brockerhof (rechts). Das Tagesrestaurant ist Teil des Areals TM50 in Langwasser. Michael Fischer (Mitte) betreibt die "Kantine", Küchenchef ist Charly Gruber. © Eduard Weigert



Er kann einfach keine Ruhe geben: Jens Brockerhof, Inhaber des Cateringunternehmens "El Paradiso", zu dem auch das Sterne-Restaurant "Sosein" und die Pâtisserie "Tafelzier" gehören, eröffnete am Freitag sein neuestes Projekt: "12/Mittagskultur" heißt es und ist in dem Ensemble "TM50" in der Thomas-Mann-Straße 50 in Langwasser beheimatet.

Das Areal, das auf dem Gelände der ehemaligen Foto-Quelle entstanden ist, hat sich derartig weiterentwickelt, dass man den vielen Mitarbeitern vor Ort eine neue Kantine anbieten wollte, sagt Brockerhof, der bereits vier Kantinen, unter anderem im Ofenwerk, betreibt. Für die Gestaltung des vorhandenen, aber nun großzügig erweiterten Tagesrestaurants ist Neoos Design von Udo Kloos und Markus Honka verantwortlich. Und sie haben einen außergewöhnlichen, hellen Raum erschaffen, der auf das Notwendige reduziert ist.

Das "12/Mittagskultur" ist ein öffentliches Tagesrestaurant, das seinen Gästen eine "farbenfrohe, spritzige und gesunde Küche" anbieten möchte, so Jens Brockerhof. Dafür hat er einen Ernährungsexperten mit dem schönen Namen Christian Arzt mit ins Boot geholt.

Täglich drei Gerichte (Fleisch/ Fisch/vegetarisch oder vegan) aus Pfanne, Topf oder vom Grill stehen an der Selbstbedienungstheke zur Auswahl, frisch vor den Augen der Gäste zubereitet. Zwischen fünf und zehn Euro kosten die Mahlzeiten, wie Pasta al arrabiata oder "Lachsforelle, Rote Bete, Radicchio, Joghurt, Polenta". Mit schnödem Kantinenessen habe dies nichts mehr zu tun: "Hier kommt Liebe auf den Teller!", sagt Jens Brockerhof.

"Die Foodtruckerin" besucht das "Boogie’s BBQ"

"Die Foodtruckerin" heißt ein TV-Format von N24, in dem Felicitas Then – "The Taste"-Gewinnerin, Fernseh-Köchin und Foodtruck-Inhaberin – auf kulinarische Entdeckungstour durch ganz Deutschland geht. Für die Folge "Es gibt American BBQ!" hat "Die Foodtruckerin" Falk Norris, der mit dem "Boogie’s BBQ" in der Nimrodstraße 10 in Nürnberg ein original texanisches Smokehouse betreibt, besucht. Ausgestrahlt wird die Folge am Dienstag, 12. September, um 22.05 Uhr auf N24.

Das beliebte "Café Wohlleben" schließt

Da werden einige Tränen fließen: Das beliebte "Café Wohlleben" in der Löbleinstraße 60 schließt nach sechs Jahren zum Samstag, 30. September. Die Schlange an Pâtisserie- und Tarte-Süchtigen reichte gerne mal bis hinaus auf die Straße.

Doch die Inhaber Friedel Hentrich und Alexander Hildebrandt ("Keepers & Cooks") wollen neue Wege gehen und Projekte starten. "Das Wohlleben war als Café nie einfach, da es sehr klein ist", sagt Alexander Hildebrandt. Das im September 2017 eröffnete Café "Kaulbach" am Kaulbachplatz bleibt natürlich bestehen – und damit auch ein Ort für die Liebhaber der Pâtisserie. Katja Jäkel

Der "Next door Coffee Club" ist auch geschlossen

Und auch aus der Südstadt gibt es keine schönen Nachrichten: Der "Next door Coffee Club" schließt ebenfalls. Im Dezember 2015 eröffnet, avancierte das Café an der Allersberger Straße schnell zu einem beliebten Treffpunkt. Letztendlich war der Rummel den beiden Betreibern, die fast alles in Eigenregie erledigten, jedoch zu viel. "Wir wollten nicht umkippen und haben die Notbremse gezogen", so Moni Ehrmann.

Ob sie und Thomas Goldbach nur eine Pause einlegen oder ganz aus dem Gastrogeschäft aussteigen, ist noch offen. Fest steht: Am Wochenende war das "Next door" ein letztes Mal rappelvoll - doch die Tür bleibt glücklicherweise nicht für immer zu. Gespräche über ein Nachfolge-Café mit ähnlichem Konzept sind am Laufen, es gibt einige Interessenten. acb

