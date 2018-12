Italienischer "Glühwein" im "Cafe´Deuerlein"

Im "Cafe´Deuerlein" gibt es wieder Parapampoli - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Ja, der erste Advent steht vor der Tür und es ist schon Tradition, dass Tom Deuerlein an allen Adventssamstagen in seinem Café in der Lorenzer Straße sein Lieblingsgetränk mit dem unaussprechlichen Namen ausschenkt.

Para was bitte? Tom Deuerlein hat ab sofort jeden Samstag seinen Parampampoli im Angebot. © Michael Matejka



Para was bitte? Tom Deuerlein hat ab sofort jeden Samstag seinen Parampampoli im Angebot. Foto: Michael Matejka



Para... Pramb... Parampampoli, das "heiß"-geliebte Getränk der Trentiner. Immer Samstags bis zum 22. Dezember kann man den "italienischen Glühwein", den "Parampampoli", dort versuchen.

Das uralte Rezept stammt aus einer Osteria in Valdobbiadene. Deuerlein mischt den "Parampampoli" aus Espresso, Rotwein, Grappa, Honig und diversen Gewürzen wie Nelken, Zimt und Wacholder.

Eine Espressotasse voll kostet 2,80 Euro, los geht es um 12 Uhr, Ende ist um 20 Uhr und nur solange Vorrat reicht. Die ehrliche Alternative zum Glühwein...

Mehr Informationen über das "Café Deuerlein" in unserer Rubrik Essen und Trinken!

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail