Italienisches Lebensgefühl im "Che Bontá"

Im "Che Bontá" gibt selbstgemachte Pasta und Feinkost - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Da eilt man mit schnellen Schritten durch die Innere Laufer Gasse, vorbei am "Che Bontá". Unser Tipp: Halt machen und einen Teller Nudeln essen.

Antonio und Cinzia Patrizzi bringen italienische Spezialitäten in die Vitrine und Pasta auf den Tisch im "Che Bontá" in der Inneren Laufer Gasse. Foto: Katja Jäkel



Chef Antonio Patrizzi war bis vor zwei Jahren im "Il Nuraghe" in der Theresienstraße beschäftigt, doch dann machte er sich im Januar 2017 mit seinem eigenen Feinkostgeschäft selbstständig. Seine Frau Cinzia unterstützt ihn mit ihrer Kochkunst.

Drei verschiedene Pasta-Gerichte (ab 9 Euro) bereitet die Signora frisch zu – nach Saison und was es gerade an Gemüse, Fleisch oder Fisch gibt. Wir essen mit Ricotta und Rucola gefüllte Gnocchi mit leicht angebratenem Lauch in Butter und Salbei sowie Tagliatelle mit frischen Steinpilzen und Salsiccia, die die Soße schön würzig macht. Andächtig rollen wir Nudel für Nudel auf die Gabel und genießen diesen italienischen Moment im Trubel des Tages.

Die Karte ändert sich oft täglich, Signora Cinzia tritt immer an den Stehtisch, um ihren Gästen das aktuelle Angebot zu erklären. Danach noch eine Panna Cotta und einen wunderbaren Caffé, der Müde wieder topfit macht. Auch die selbst gemachten Antipasti sind hervorragend: Zucchini oder Pilze, Paprika und Aubergine, Frittata und Vitello tonnato, es gibt, was die Signora gerade frisch zubereitet hat. Zum gleich vor Ort im schlauchförmigen Ristorantino essen oder mit nach Hause nehmen. Che Bontá heißt übrigens "wie gut". Ja, wie gut, dass es "Che Bontá" gibt.

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail