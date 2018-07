Kartoffeln mit Dip auf der "Toffel Terrasse" schlemmen

NÜRNBERG - Irgendwie blöd, wenn man zwar ein Lokal hat, dieses aber nur abends öffnet. "Und den Rest der Zeit steht es leer", sagt Lutz Morich, seit sieben Jahren Chef des Clubs "Mitte" am Hallplatz.

Die "Mitte" hat jetzt auch tagsüber geöffnet: Auf der "Toffel Terrasse" kann man Kartoffeln mit leckeren Dipps essen, die Koch Max Tauer zubereitet und Leona Toric auf den Tisch bringt. © Günter Distler



Also überlegte er, welche Speisen er denn tagsüber und bis in den Abend hinein anbieten könnte. "Etwas Unkompliziertes, Einfaches, Ehrliches jenseits von Fritten, Pizza oder Burger", sagt er. Wie Ofenkartoffeln. Und geboren war die "Toffel-Terrasse". Fehlte nur noch ein Koch. Den fand Morich in Max Tauer.

Der junge Mann lernte sein Handwerk im "Gasthaus Rottner" und hat einen Hang zur Region. Das Kartoffel-Thema gefiel ihm sofort. Er suchte nach den perfekten Erdäpfeln und fand sie beim Bauern Michael Schaller aus dem Knoblauchsland. Auch das Gemüse kommt daher, das Tauer zu verschiedenen leckeren Dips verarbeitet, die immer wieder wechseln.

Was bleibt, ist die "Spezial-Toffel" mit Sour-Cream und Kräutern (6,50 Euro). Nicht nur die Region findet sich also im "Toffel" wieder, das saisonale Angebot ist ausschlaggebend für Max Tauer. Die vegane Cremolata aus Petersilie, Zitronenzeste, Olivenöl und getrockneten Tomaten schmeckt köstlich frisch zum erdigen Aroma der Kartoffel. Aber auch Fleisch und Fisch, Pilze oder Gurke spielen eine Rolle in den Dips – je nach Gusto des Kochs und nach Angebot. "Die Toffel kann auch mal asiatisch oder italienisch inspiriert sein", sagt Lutz Morich.

Man sitzt also vor der "Mitte" an einem langen, selbst geschreinerten Holztisch auf der "Toffel-Terrasse", trinkt einen hausgemachten Eistee, ein Bier oder Wein zur Ofenkartoffel und genießt einfach den Sommer. Aber Morich hat schon weitere Ideen. Man darf also gespannt sein.

Mehr Informationen über die "Toffel Terrasse" in unserer Rubrik Essen und Trinken!

