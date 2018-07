"Kupferpfanne" feiert 40-jähriges Bestehen

FÜRTH - "Unsere Gäste sollen nicht zufrieden, sie sollen begeistert sein", sagt Erwin Weidenhiller, Chef des Restaurants "Kupferpfanne" in Fürth. Und das sind sie seit genau 40 Jahren.

Ein Meister seines Fachs: Erwin Weidenhiller führt seit nun mehr 40 Jahren das Restaurant "Kupferpfanne" in Fürth mit viel Leidenschaft und Liebe für die französische Küche. © Thomas Scherer



"Wir bleiben wie wir sind", so Weidenhiller (68) weiter. Gehobene, klassische und französische Küche wird in der "Kupferpfanne" gegenüber dem Rathaus hinter Butzenscheiben serviert. Und zwar mit Produkten bester Qualität aus Franken und Frankreich. "Ich bin glücklich in Fürth", sagt der Chef. Von 1982 bis 1995 prangte ein Michelin-Stern über seinem Haus. Doch den gab er schließlich zurück, um "wieder befreiter aufkochen zu können", wie er damals erklärte. Seine Gäste kamen dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb. Und erfreuten sich an Weidenhillers Küche, die sich gern Inspiration aus anderen Ländern holt.

40 Jahre, das muss natürlich gefeiert werden. Noch bis 31. Juli kann man in der "Kupferpfanne" ein "Jubiläumsmenü" genießen. Es beginnt mit asiatisch marinierten Wildwassergarnelen, Rettich und Salaten oder Tagliatelle mit Sommertrüffeln. Gefolgt von Lende vom Milchkalb samt Pfifferlingen. Im Dessert ist ganz Franken zu schmecken: Herzkirschen in Gewürzsud mit (natürlich) selbst gemachtem Pistazieneis und Jogurtmousse (mittags 45 Euro/ abends 55 Euro). Und keine Sorge: Ans Aufhören denkt Erwin Weidenhiller noch lange nicht: "Ich bin fit und mir macht das Kochen nach wie vor sehr viel Spaß."

Katja Jäkel Redaktion Genuss & Leben/Aufgetischt E-Mail