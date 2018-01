Lässige Bar in Nürnberg: "Harlem" ist wie ein Wohnzimmer

Bar in der Luitpoldstraße in Nürnberg zieht Partypeople jeden Alters an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Luitpoldstraße verändert sich weiter. An der Ecke hat der alte "Burger King" dicht gemacht, wer hier einziehen wird, bleibt offen. Eine weitere Burger-Kette wird gemunkelt. Heute ist das Areal zwischen Luitpoldstraße, Klaragasse und Königstraße in der Hand der Party-Gänger. Mitttendrin: die "Harlem"-Bar.

Serdal Dincer, Chris Schneider und Kevin Kutta (v.l.n.r.) führen zusammen mit Georgios Davoudanis (nicht auf dem Bild) die Bar "Harlem" in der Luipoldstraße. Foto: Horst Linke



In den Räumlichkeiten der früheren Pils-Kneipe "Münchner Kindl" hat die lässige Bar "Harlem" im vergangenen Jahr eröffnet, gerade bringen die vier Betreiber Chris Schneider (DJ Chris Cutter), Serdal Dincer, Kevin Kutta und Georgios Davoudanis ein zweites "Baby" auf den Weg: Im Februar eröffnen sie ihren neuen Club "4Hertz" im früheren "Nano" in der Königstraße 39.

Aber zurück zum "Harlem", das sich einen festen Platz im Nürnberger Nachtleben erobert hat und in dem sich auch ältere Menschen wohlfühlen sollen. "Hier kommen 20-Jährige genauso her, wie Über-50-Jährige", sagt Chris Schneider charmant. Und sogar alte Damen, die im Hotel über der Bar Urlaub machen, würden neugierig ihre Nasen hineinstecken. Und auf einen Kaffee bleiben.

Die vier Männer um die 30 sind allesamt DJs und haben ursprünglich die Party- und Musik-Reihe "Apnea" ins (Nacht)Leben gerufen."Wir haben lange Veranstaltungen organisiert und wollten eine erste Bleibe", sagt Chris Schneider. Der erste Blick in das Etablissement "Münchner Kindl", das rund 15 Jahre leer stand, war allerdings ernüchternd. Um so erstaunlicher, was die Vier aus der Rotlicht-Pinte geschaffen haben. Wohnzmmer-Atmosphäre nämlich. Man sitzt auf bequemen Sofas in verschiedenen Sitzecken oder auf den Holztreppen und trinkt ein Schanzenbräu (3 Euro), Moritz Lager aus Barcelona (3,50 Euro) oder ein Gutmann-Weizen (4 Euro). Man sehe sich nicht als Cocktail-Bar, aber auch davon gibt es ein paar gängige. "Und unser Barkeeper mixt auch nach Wunsch!"

Die Wände sind in dunklem grau gehalten, bis auf eine im Comic-Stil bemalte Wand ganz hinten im Raum. Teppiche und diverse gerahmte Bilder, Sideboards und Regale unterstützen den Wohnzimmer-Charakter.

Aber auch die Musik spielt eine Rolle. Bei der "Homesession" legen DJs beispielsweise ihre Lieblings-Platten auf. Und Akustik-Bands sind bei der "Unplugged Session" zu hören.

