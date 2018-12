Lecker-gefüllte Ofenkartoffeln im "Heiss im Glück"

Schnelle Kartoffel statt Eis - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Während also das "Eis im Glück" am Fenitzerplatz zwischengenutzt wird, hat Michael Medrea in seinen beiden anderen Filialen in der Äußeren Sulzbacher Straße 119 und in der Bucher Straße 45 die Winterzeit eingeläutet.

Jetzt wird es heiß im "Eis im Glück": Bei Michael Medrea und Katrin Hirschmann steht ab sofort die Kartoffel im Mittelpunkt. © Eduard Weigert



Unter dem Motto "Heiss im Glück" gibt es an beiden Standorten statt Eiscreme nun wieder lecker-gefüllte Ofenkartoffeln, auch vegan, wie die GoHo-Kartoffel mit CousCous, Humus, Rotkohlsalat und Oliven (6,60 Euro) oder die Maxfeld-Kartoffel mit Chili con Carne (6,60 Euro) für Fleischesser.

Dazu wechselnde, hausgemachte Suppen. Und für die Naschkatzen hat Medrea auch etwas Süßes: selbstgemachte belgische Waffeln (3,10 Euro).

