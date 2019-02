Leckeres Essen für die Pause: Foodtrucks bei der TH Nürnberg

NÜRNBERG - Sie haben Appetit auf innovative Burger-Kreationen, Knuspriges aus Kartoffeln oder süße Verführungen? Dann ist diese Liste genau die richtige für Sie: In unserem Tourkalender steht, welche Foodtrucks in der Nürnberger Bahnhofstraße 55 anzutreffen sind. Auf die Leckereien, fertig, los!

Der Foodtruck-Standort an der Bahnhofstraße 55 liegt zentral: Die Nürnberger Altstadt ist nur ein paar Minuten zu Fuß entfernt und auch die Technische Hochschule ist nicht weit weg. Am nahen ZOB treffen sich die Fernbusse aus allen Himmelsrichtungen. Wer hier hungrig ankommt, darf mit leckerer Verpflegung rechnen: Regelmäßig fahren Foodtrucks in der Bahnhofstraße.

Foodtruck-Kalender für die Bahnhofstraße 55 in Nürnberg

Der Standort an der Bahnhofstraße wird von folgenden Foodtrucks angesteuert:

Wer statt dem Stehimbiss lieber ein Restaurant bevorzugt: Hier die Burger-Tipps der Redaktion.

