"Lori" kocht und backt für Büromenschen

NÜRNBERG - In Mögeldorf tut sich gastronomisch derzeit einiges. Zumindest im Kaffee- und Kuchen-Bereich. Erst eröffnete das Retrocafé "Kuchenstolz" in der Ostendstraße, im Dezember dann das "Café Gönning" von Ronja Reger in der Mögeldorfer Hauptstraße.

Sie bäckt wunderbare Torten und Kuchen: Loredana Waadt hat in Mögeldorf "Lori‘s Genuss Haus" eröffnet und bietet auch einen täglichen Mittagstisch an. © Horst Linke



Durch Zufall stießen wir auf ein weiteres kleines Lokal, in dem man hervorragenden Kuchen, guten Kaffee, aber auch einen Mittagstisch bekommt. "Lori’s Genuss Haus" heißt das Café-Bistro direkt an der Straßenbahn-Haltestelle Marthastraße.

"Zu viele Leute ernähren sich von schlechtem Essen aus der Tüte oder Fast Food", findet Loredana Waadt. Und gerade der arbeitenden Bevölkerung in den Firmen im Umkreis will sie ein bezahlbares, selbst gekochtes Mittagessen kredenzen. Von Spaghetti Carbonara (5,50 Euro) über Jägertopf mit Polenta und Veggie-Burger bis zu Suppen (ab 3,90 Euro), die es immer freitags gibt, reicht das Angebot.

Einen guten Namen hat sich Waadt mit ihren verschiedenen Kuchen gemacht: Mal ist es ein Russischer Apfelkuchen (2,20 Euro), dann steht ein Marzipan-Zitronen-Kuchen in der Vitrine oder ein Mohnkuchen "Wachau". Bis zu acht Sorten sind es täglich. "Ich backe aber auch gerne auf Wunsch", sagt die fröhliche Frau mit den roten Haaren. Manche Kuchen sind sogar glutenfrei, die meisten aber zuckerreduziert gebacken.

Auch mieten kann man "Lori’s Genuss Haus", bis zu zwölf Personen haben Platz und können sich von Loredana Waadt genussvoll bekochen lassen. Außerdem stehen immer verschiedene Marmeladen und auch salziges Gebäck zum Mitnehmen in den Regalen.

