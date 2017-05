Madame Buis Sommerrolle

NÜRNBERG - Im "Madame Bui" gibt es vietnamesische Gerichte nach Omas Rezepten. Das "Brot Schwarz" wurde aufgehübscht und um Außenplätze erweitert. Hier sind die Gastro-News aus Nürnberg.

Nem Cuon - Reispapierrollen und Papaya-Salat: Kürzlich hat in Laufamholz im früheren "Kandahar" das vietnamesische Restaurant "Madame Bui" eröffnet. © Horst Linke



Zuletzt residierte das afghanische Restaurant "Kandahar" in den Räumlichkeiten gleich beim S-Bahnhof Laufamholz. Nun bringen Arthur Wagner und Hoang Long Luu buntes vietnamesisches Leben und Essen in die Vorstadt. Im schönen Biergarten hängen Lampions in Pink, Grün und Orange, im Inneren strahlen die Wände in dunklem Türkis, man sitzt an schicken Holztischen und vertieft sich in die Speisekarte.

"Madame Bui" ist eine Reminiszenz an Luus über 90-jährige Großmutter, die aus Hanoi stammt. "Euroasiatische Küche zwischen authentischem Street Food, Nationalgerichte nach Omas Rezepten, aber modern interpretiert", bietet Hoang Luu. "Gerade die französische Kolonialzeit hat viele kulinarische Einflüsse nach Vietnam gebracht", sagt der Inhaber.

Als Einstieg wählen wir den Vorspeisenteller für zwei Personen (14,50 Euro) mit Sommerrollen (Nem Cuon), säuerlich-süßem Papaya-Salat, Hühnchen- und Garnelenspieß. Dazu werden hausgemachte Soßen gereicht.

Für den kleineren Hunger gibt es "Banh Bao", Dampfnudeln im Bambuskorb, mit feiner Schweinefleisch-BBQ-Füllung und Hoisin-Soße zum Dippen (7,50 Euro). Natürlich steht auch die traditionelle Reisnudel-Suppe Pho (9,90 Euro) auf der Karte sowie Bun, der klassische Bestandteil eines vietnamesischen Abendessens: lauwarme Reisbandnudeln, frisches Gemüse, geröstete Erdnüsse, gebratenes Fleisch und Röstzwiebeln, dazu – natürlich – pikante Soßen (10,90 Euro).

Die französischen Einflüsse schlagen sich auch in den Desserts nieder: Eine hübsch arrangierte Etagere voll von Petit Fours (pro Person 4,90 Euro) lassen den Gast zum Abschluss glücklich seufzen.

Eine kleine Terrasse für "Brot Schwarz" am Hauptmarkt: Sabine Teich hat das Brot- und Feinkost-Geschäft jetzt großzügig umgebaut. © Ralf Rödel



Frisch aufgehübscht

Vor knapp eineinhalb Jahren übernahm Sabine Teich das renommierte Brot- und Feinkost-Geschäft der Gebrüder Schwarz am Hauptmarkt. Jetzt wurde der Laden "Brot Schwarz" ausgiebig aufgehübscht und um eine kleine Terrasse erweitert. "Hier kann man auch bei Regen sitzen", sagt Sabine Teich. Denn die Markise ist wasserfest. Dann isst man rund um die Uhr Klassiker wie hausgemachte Fleischküchle, Leberkäs und Bratwürste, bestellt sich dazu Kraut- oder Kartoffelsalat und natürlich ein gutes Stück Brot. Aber auch für die Vegetarier hat Frau Teich ein Herz und bietet ab sofort ein wechselndes Pasta-Gericht, Bulgur oder Gemüse-Spaghetti an. Und danach trinkt man noch einen Espresso oder Cappuccino.

Im Inneren wurde der Laden neu aufgeteilt: In großen Regalen warten links die Brotlaibe, wie das beliebte Bamberger Sappelbrot oder ein Eckentaler Gewürzbrot. Hinter der Feinkosttheke zeugt eine Schwarz-Weiß-Fotografie von den alten Zeiten des Geschäfts. Wurst- und Schinkenwaren, aber auch Frischkäse und feine Salate locken. Und wer nach einem Geschenk sucht, bestellt einen "Fresskorb", gefüllt mit fränkischen und internationalen Spezialitäten vom Bauernschmaus bis zum Olivenöl.

Katja Jäkel