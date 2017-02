Neu in Goho: "Veganel" lockt mit Bio-Genuss

NÜRNBERG - Das neu eröffnete Restaurant "Veganel" bietet bio-veganen Genuss. Wohin am Valentinstag? Wir haben fünf kulinarische Tipps zum "Tag der Verliebten". Hier sind die Gastro-News aus Nürnberg.

Willkommen im "Veganel"! Der Chef und sein Team (v. li.): Ewald David Edelberg, Marwah (mit einer Quiche Lorraine), Seda (mit Pizza Mista), Alicja präsentiert den BBQ-Burger und Berenice den Apfelstrudel nach Muttis Rezept. © Michael Matejka



Gießkannen und Gummistiefel an der Wand, Grünpflanzen baumeln im Fenster: Mit "Veganel" hat eine grüne Insel in Gostenhof Einzug gehalten, die bio-veganen Genuss sowie Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen schreibt und mit liebevollen Details überrascht. So ziert eine "Ode an die Zwiebel" die Wand, ein Zähler mit Fallblattanzeige als Facebook-Like-Counter verbreitet Retro-Charme und das stille Örtchen bietet Gartenambiente.

Die Speisekarte, die noch ausgebaut wird, ist klein, aber fein: Neben einem Tagesgericht und Dessert gibt es Suppe, Salat, Quiche Lorraine, Pizza (ab 7,50 Euro) und Burger (ab 6,90 Euro). Vegane Pizza bekommt man in Nürnberg nicht so oft, hier hat man gleich drei Sorten zur Wahl. Wir entscheiden uns für Pizza Mista (8,50 Euro). Der knusprige Boden ist gut belegt mit Tomaten, Champignons, Peperoni, Oliven und Tomatensoße samt einem zart schmelzenden "Käse" aus Lupinenmehl. Ebenso zu empfehlen ist der exotisch anmutende Monkey-Burger (7,40 Euro), der neben "Käse", Salat, Tomate, Röstzwiebeln, Soja-Seitan-Patty mit Bananen und Erdnusssoße überrascht. Brötchen - auf Wunsch auch die Dinkel-Vollkorn-Variante - und Pattys sind hausgemacht. Wie übrigens fast alle Zutaten in dem bio-zertifizierten Restaurant mit Selbstbedienung.

Der Chef steht an sechs Tagen die Woche persönlich am Herd und weiß genau, was er kocht: Ewald David Edelberg ernährt sich seit fast 22 Jahren fleischlos und lebt seit zehn Jahren vegan. Der begeisterte Koch mit Wirtschaftsstudium war jahrelang in verschiedenen Ländern im Managementbereich tätig und hat so viele internationale Küchen kennengelernt. Seit 2011 schwingt er in veganen Lokalen den Kochlöffel. Von den kulinarischen Erfahrungen und ausgefeilten Rezepten profitiert sein neu eröffnetes Restaurant in Gostenhof.

Fazit: Das "Veganel" ist die richtige Adresse für alle, die Wert auf frische, biologische, regionale, leckere und pflanzliche Gerichte in chilliger Atmosphäre legen. Und: Es gibt alle Speisen auch zum Mitnehmen, natürlich in plastikfreien Boxen aus nachwachsenden Rohstoffen. Claudia Beyer

Kulinarische Tipps zum Valentinstag

Man kann den Valentinstag samt der Liebe feiern - oder nicht. Aber etliche Restaurants in Nürnberg bieten etwas Besonderes zum "Tag der Verliebten" am Dienstag, 14. Februar. Im "BA Beef Club", Hopfenstraße 6, Nürnberg, Reservierung unter (09 11) 21 55 58 50, servieren Küchenchef Frank Heller und sein Team ein Drei-Gänge-Menü. Der Abend beginnt um 19 Uhr prickelnd, mit einem Glas Perrier Jouet Rosé oder Grand Brut. Es folgt als Vorspeise "Das Verliebte Trio" aus dreierlei Tatar von der Garnele, dem Thunfisch und dem Rind. "Heiß & Innig" geht es weiter, der Hauptgang verwöhnt mit Hummer und Rinderfilet an grünem Spargel und verschiedenen Beilagen. Bei der "Süßen Sünde" zum Abschluss sollen die Verliebten dann regelrecht dahinfließen: Es besteht aus einem hausgemachten Rosensorbet in der Schokoladenkugel. Das Menü kostet 69 Euro pro Person.

"Paul liebt euch" ist das Motto im Café und Restaurant "Das Paul", Kaiserstraße 22, Reservierung unter (09 11) 22 78 45. Das Drei-Gang-Menü beginnt mit einem Glas Champagner und kostet für zwei Personen 69 Euro - wobei die Personen nicht unbedingt ein Pärchen sein müssen. Ein dritter Freund zahlt zusätzlich 35 Euro. Als Vorspeise warten Jakobsmuschel, Rote Bete, Kürbis und Brotchip. Es folgt als Hauptgericht Maishähnchenbrust, Perlgraupenrisotto, Tandoori- Paprika und Balsamico. Süß endet das Menü mit einer Tarte de Citron, Himbeere, Thymian und Schokolade. Vegetarier sind ebenfalls willkommen und genießen Rote Bete, Kürbis, Wildkräuter und Brotchip als Vorspeise. Ein Duett von Aubergine und Perlgraupenrisotto, Orange und Pak Choi steht als Hauptspeise bereit, das Dessert ist eine Komposition aus Tarte de Citron, Himbeere, Soja, Thymian und Kakao.

Einmal ins "Würzhaus", Kirchenweg 3 a, Nürnberg, Reservierung unter (09 11) 9 37 34 55, und mit der oder dem Liebsten einen Abend lang genießen. Geht immer, aber eben auch am Valentinstag. Dann stehen sieben Gänge für 102 Euro an. Beginn ist um 19 Uhr mit einem Glas Champagner. Diana Burkel kreiert Raffiniertes zum Beispiel aus Austern mit Lauch und Kirsche oder aus Ravioli, Zuckerschote und Saibling. Ein weiterer Gang ist Rind mit Bohnensaft und Bete und das Menü endet mit Schokolade-Cassis-Sahne. Überraschen lassen!

Ganz romantisch soll es im "Opatija", Unschlittplatz 7, Nürnberg, Reservierung unter (09 11) 22 71 96, zugehen: Hier wartet kein Menü, sondern das Paar kann sich aus einer "romantischen Wochenkarte" sein Menü selbst zusammenstellen. Wählt man mindestens vier Gänge, gibt es diese auch als kleine Portion. Also einfach mal durch die Karte probieren. Bei Reservierung mit dem Code "Time 4 Two im Opatija" am Valentinstag erhalten die Gäste einen Prosecco mit eingelegten Waldbeeren zur Begrüßung.

Vielleicht mal australisch essen am "Valentines Day"? In der "Australian Bar", Obstmarkt 26, Nürnberg, Reservierung unter (09 11) 80 19 26 48, steht ein Drei-Gang-Menü für 29 Euro pro Person inklusive Aperitif an. Burrata-Käse mit Pinienkernen, Fenchel und Orangenöl liegt dann auf dem Teller, gefolgt von Lachsfilet mit Edamame-Püree und Limetten-Butter-Soße. Als Dessert gibt es ein "Australian Tiramisu" mit Nutella-Mascarpone, Créme Anglaise und Espresso-Creme. Wir wünschen verliebte, genussvolle Stunden! Katja Jäkel

