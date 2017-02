Neu in Goho: "Veganel" lockt mit Bio-Genuss

Veganes Restaurant hat in der Fürther Straße eröffnet - vor 6 Minuten

NÜRNBERG - Gießkannen und Gummistiefel an der Wand, Grünpflanzen baumeln im Fenster: Mit "Veganel" hat eine grüne Insel in Gostenhof Einzug gehalten, die bio-veganen Genuss sowie Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen schreibt und mit liebevollen Details überrascht.

Willkommen im "Veganel"! Der Chef und sein Team (v. li.): Ewald David Edelberg, Marwah (mit einer Quiche Lorraine), Seda (mit Pizza Mista), Alicja präsentiert den BBQ-Burger und Berenice den Apfelstrudel nach Muttis Rezept. © Michael Matejka



Willkommen im "Veganel"! Der Chef und sein Team (v. li.): Ewald David Edelberg, Marwah (mit einer Quiche Lorraine), Seda (mit Pizza Mista), Alicja präsentiert den BBQ-Burger und Berenice den Apfelstrudel nach Muttis Rezept. Foto: Michael Matejka



So ziert eine "Ode an die Zwiebel" die Wand, ein Zähler mit Fallblattanzeige als Facebook-Like-Counter verbreitet Retro-Charme und das stille Örtchen bietet Gartenambiente.

Die Speisekarte, die noch ausgebaut wird, ist klein, aber fein: Neben einem Tagesgericht und Dessert gibt es Suppe, Salat, Quiche Lorraine, Pizza (ab 7,50 Euro) und Burger (ab 6,90 Euro). Vegane Pizza bekommt man in Nürnberg nicht so oft, hier hat man gleich drei Sorten zur Wahl. Wir entscheiden uns für Pizza Mista (8,50 Euro). Der knusprige Boden ist gut belegt mit Tomaten, Champignons, Peperoni, Oliven und Tomatensoße samt einem zart schmelzenden "Käse" aus Lupinenmehl. Ebenso zu empfehlen ist der exotisch anmutende Monkey-Burger (7,40 Euro), der neben "Käse", Salat, Tomate, Röstzwiebeln, Soja-Seitan-Patty mit Bananen und Erdnusssoße überrascht. Brötchen - auf Wunsch auch die Dinkel-Vollkorn-Variante - und Pattys sind hausgemacht. Wie übrigens fast alle Zutaten in dem bio-zertifizierten Restaurant mit Selbstbedienung.

Der Chef steht an sechs Tagen die Woche persönlich am Herd und weiß genau, was er kocht: Ewald David Edelberg ernährt sich seit fast 22 Jahren fleischlos und lebt seit zehn Jahren vegan. Der begeisterte Koch mit Wirtschaftsstudium war jahrelang in verschiedenen Ländern im Managementbereich tätig und hat so viele internationale Küchen kennengelernt. Seit 2011 schwingt er in veganen Lokalen den Kochlöffel. Von den kulinarischen Erfahrungen und ausgefeilten Rezepten profitiert sein neu eröffnetes Restaurant in Gostenhof.

Fazit: Das "Veganel" ist die richtige Adresse für alle, die Wert auf frische, biologische, regionale, leckere und pflanzliche Gerichte in chilliger Atmosphäre legen. Und: Es gibt alle Speisen auch zum Mitnehmen, natürlich in plastikfreien Boxen aus nachwachsenden Rohstoffen.

Mehr Informationen über das "Veganel" in unserer Rubrik Essen und Trinken!

Claudia Beyer