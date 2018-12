Neues aus dem Burgviertel

NÜRNBERG - Der neue Pächter für das frühere "Burger House" am Tiergärtnertor steht nun fest. Und im "Burgwächter" kann man Glühwein mit Blick auf die Burg genießen.

Weißen und roten Glühwein sowie Eierpunsch bekommt man in der "Glühwein-Lounge". © Andrea Warnecke/dpa



Nicht einmal ein Jahr lang gab es am Tiergärtnertor im früheren "Kuchlbauer" eine Filiale der Kette "Burger House". Dann war im Herbst Schluss. Wie berichtet trat die Brauerei mit einem "traditionellen Nürnberger Gastronomen" in Verhandlung. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Udo Deppisch, Chef der "Hütt‘n" an der Bergstraße, übernimmt das Objekt. Über sein neues Konzept und den Namen hüllt er sich noch in Schweigen – "wir kernsanieren und wollen Ende Januar oder Anfang Februar eröffnen", sagt Deppisch. Wir bleiben dran!

Und wir bleiben im Burgviertel. Auch wenn es noch so kalt ist: Glühwein schmeckt am besten draußen. Das Restaurant "Burgwächter" unterhalb der Burg hat jetzt seine Terrasse wettertauglich zur "Glühwein-Lounge" ausgebaut – mit Schaffellen, Heizpilzen und Blick auf die Burg isst und trinkt es sich entspannt. Und hübsch warm. Es gibt weißen und roten Glühwein sowie Eierpunsch. Und natürlich kann man auch alles essen, was die Speisekarte so hergibt.

